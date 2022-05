Astronomii au detectat cel mai strălucitor pulsar din afara Căii Lactee

Oamenii de știință au detectat cel mai strălucitor pulsar observat vreodată în afara Căii Lactee, astfel dezvăluind adevărata identitate a unui obiect luminos confundat anterior cu o galaxie îndepărtată.



Pulsarii sunt stele neutronice incredibil de dense care emit radiație electromagnetică de la poli.



Având în vedere modul în care aceste obiecte se rotesc cu repeziciune, emisiile lor par pulsuri scurte și periodice atunci când sunt observate din alte locuri din spațiu, fiind asemănătoare cu faruri văzute de la mare depărtare.



Pulsarii au fost descoperiți în anii 1960 de astrofizicianul irlandez Jocelyn Bell, iar de atunci peste 2.000 de pulsari au fost detectați de omenire. Însă, mare parte dintre aceste obiecte strălucitoare sunt situate în afara galaxiei noastre.



„Nu mă așteptam să găsesc un nou pulsar, darămite cel mai strălucitor”



Pulsarul descoperit acum, numit PSR J0523−7125, reprezintă descoperirea mult mai rară a unui pulsar extra-galactic, situat dincolo de limitele Căii Lactee, în acest caz în Marele Nor al lui Magellan, potrivit Science Alert.



PSR J0523−7125 a fost descoperit de oamenii de știință cu ajutorul radiotelescopului Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP) din Australia, iar descoperirea a fost posibilă prin studierea cerului în căutare de emisii de pulsar polarizate, o tehnică pe care cercetătorii au asemănat-o cu echivalentul astronomic al ochelarilor de soare polarizați.



„A fost o surpriză nemaipomenită. Nu mă așteptam să găsesc un nou pulsar, darămite cel mai strălucitor. Însă, datorită noilor telescoape la care avem acces, precum ASKAP și ochelarii săi de soare, chiar este posibil”, a explicat astrofizicianul Yuanming Wang de la CSIRO din Australia, autor principal al noului studiu.



De 10 ori mai luminos decât orice alt pulsar extra-galactic observat vreodată



Potrivit cercetătorilor, pulsarul PSR J0523−7125 este de aproape 10 ori mai luminos decât orice alt pulsar extra-galactic observat vreodată. Așadar, cum de a fost trecut cu vederea până acum?



Răspunsul are de-a face cu modul în care pulsarii sunt detectați. În mod tradițional, procedurile de căutare a pulsarilor presupun observarea pulsurilor periodice. Însă, astronomii trebuie să apeleze la alte modalități pentru detectarea pulsarilor ascunși care demonstrează periodicitatea mai puțin previzibilă sau alte caracteristici ambigue în privința luminii emise.



Oamenii de știință au explicat că pulsarul PSR J0523−7125 depășește limitele teoretice anterioare pentru luminozitatea pulsarilor din Marele Nor al lui Magellan. Anterior, cercetătorii estimau că luminozitatea acestora poate fi comparabilă cu obiectele văzute în Calea Lactee.