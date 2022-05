Semne ale epuizarii mentale pe care nu trebuie sa le neglijezi

Stiai ca in urma unui studiu din 202, realizat in Statele Unite, s-a dovedit ca mai mult de 75% dintre angajati au raportat o stare de oboseala la trezire, indiferent de durata si calitatea somnului?



Daca si tu te confrunti cu imposibilitatea de a te trezi dimineata, in ciuda unui somn profund si indelungat, este posibil sa fii epuizata mental.



Epuizarea mentala sau „burnout”-ul, aduce cu ea, dincolo de oboseala fizica extrema, si apatie, cinism si de foarte multe ori, iritabilitate. Cand esti epuizata mental, te simti scursa de orice energie si coplesita de o stare de confuzie sau ceata mentala. Asta se intampla mai ales dupa perioade lungi in care iti mentii creierul in activitate intensa, suprastimulandu-l.



Problema cu oboseala mentala este ca, pe termen lung, ea poate sa iti afecteze capacitatea de gandire, de rezolvare a problemelor, si mai ales de procesare si gestionare a emotiilor. Si in foarte scurt timp asta va duce la relatii disfunctionale cu cei din jur si, intr-un final, la un dezastru – atat in plan profesional, cat si in cel familial si social.



Unul dintre cele mai frecvente simptome ale epuizarii mentale este ca nu te mai poti concentra la fel de bine ca inainte, iar simturile par sa nu mai functioneze la capacitate normala: e ca si cum ai fi pe punctul de a adormi, doar ca pe tot parcursul zilei. Ai miscari mai lente, dinamica e modificata si esti amortita.



Semnele de epuizare mentala se instaleaza treptat si sunt de trei tipuri: emotionale, comportamentale si fizice.



Semne emotionale:



Stari prelungite de tristete, melancolie, lipsa de speranta;

Stari de anxietate;

Detasare de orice si oricine;

Cinism si pesimism;

Lipsa de interes;

Incapacitate de procesare a emotiilor;

Letargie;

Frica.



Semne comportamentale:



Amanare si evitare a sarcinilor;

Scadere a performantelor academice sau profesionale;

Consum crescut de alcool;

Alimentatie deficitara;

Esec in finalizarea sarcinilor;

Incapacitate de asumare a responsabilitatii;

Izolare de oamenii cu care iti facea placere sa petreci timp.



Semne fizice:



Dureri de cap sau in corp;

Digestie modificata, probleme de stomac;

Probleme de somn: insomnie sau somnolenta;

Schimbari ale apetitului, greutatii;

Modificari ale libidoului;

Imbolnaviri frecvente.



Desi o stare de stres este normala din cand in cand, stresul prelungit este generator de reactii biologice in corp care, pe termen lung, determina modificari in starea generala de bine. Nivelul crescut de cortizol si adrenalina care, in mod normal, ne ajuta in situatii in care avem nevoie sa reactionam in fata posibilelor pericole, pot interfera cu procesele naturale ale corpului, cum sunt sistemul digestiv si cel imunitar. Pe scurt, creierul intra in suprastimulare atunci cand nu are perioade de odihna.