Aceasta vitamina previne imbatranirea creierului

Stim cu totii care sunt beneficiile vitaminei C, la fel cum stim si de importanta vitaminei D in sanatatea organismului. Si, daca stam bine sa ne gandim, acestea sunt cele mai recomandate vitamine.



Un studiu realizat recent a dezvaluit, insa, importanta vitaminei K – vitamina care previne imbatranirea creierului.



“Vitamina K nu este o vitamina des suplimentata in zilele noastre”, spune nutritionistul Lon Ben-Asher pentru Eat This, Not That!. “Vitamina K1 este forma principala care poate fi suplimentata, spre deosebire de Vitamina K2. Cu toate acestea, majoritatea oamenilor obtin suficient din alimentele pe care le consuma. Daca vitamina K1 se obtine in urma consumului de legume cu frunze verzi si inchise la culoare (spanac, varza kale, broccoli si salate), vitamina K2 se gaseste in carnea rosie, oua si produse lactate fermentate.”



Acum ca stii unde poti gasi aceasta vitamina, s-ar putea sa fii interesata sa afli ca intr-un nou studiu – ce va fi prezentat la reuniunea anuala a Asociatiei Americane pentru Anatomie in timpul intalnirii Experimental Biology (EB) 2022 – oamenii de stiinta au descoperit ca vitamina K2 poate proteja creierul impotriva incetinirii functiei cognitive. In special, le poate veni in ajutor persoanelor care se confrunta cu dementa si boala Alzheimer.



Vitamina K previne imbatranirea creierului



Remarcand “impactul promitator” pe care l-a avut vitamina K2 asupra creierului, Mohamed El-Sherbiny, PhD, de la Universitatea AlMaarefa din Arabia Saudita, care a fost si autorul principal al studiului (efectuat pe sobolani) a subliniat ca “vitamina K2 poate fi propusa ca o abordare promitatoare in vederea atenuarii tulburarilor legate de varsta si pentru a pastra functiile cognitive la persoanele in varsta”.



In ceea ce priveste modul in care vitamina K2 afecteaza creierul, Ben-Asher spune: “Pe langa prevenirea sangerarii prin sprijinirea coagularii sanatoase a sangelui, reduce apoptoza (moartea celulara fiziologica) prin protejarea nervilor de substante si compusi nocivi care ar putea reduce riscul de dementa/Alzheimer.”.



Mai mult, medicul nutritionist a observat ca vitamina K2 “joaca un rol important in sanatatea oaselor, ajuta la sustinerea sistemului imunitar si la prevenirea bolilor cardiovasculare” si este, de asemenea, “esentiala pentru sanatatea pielii”.



Ben-Asher avertizeaza: “Trebuie sa avem grija cui recomandam suplimentele cu vitamina K, deoarece pot aparea reactii adverse in cazul persoanelor care iau medicamente pentru subtierea sangelui, antibiotice si antiacide”. In cele din urma, “nu exista o doza maxima cunoscuta care sa fie recomandata pentru eficacitate, precum si pentru un eventual pericol, avand in vedere ca este o vitamina solubila in grasimi si nu este usor eliminata din organism, mai ales in cantitati mari”. Tocmai de aceea, trebuie sa vorbesti cu medicul tau si sa stabiliti impreuna, in urma analizelor, daca ai nevoie de un supliment cu vitamina K.