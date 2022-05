Ce alimente îți oferă cea mai multă energie? „Sursa de combustibil preferată de organism”

Menținerea energiei este importantă pentru a ajuta organismul să funcționeze. Aprovizionarea cu energie îi permite corpului să facă o serie de lucruri importante pentru supraviețuirea sa, inclusiv să continue funcțiile esențiale ale organismului și să ajute activitatea fizică și mișcarea.



Există modalități de a recâștiga energia, cum ar fi suplimentele și exercițiile fizice. Alimentele și băuturile specifice pot juca, de asemenea, un rol important pentru a vă asigura că aveți suficientă motivație pe parcursul zilei.



Potrivit nutriționistei Molly Hembree, cele mai bune alimente care ne dau energie sunt fructele.



Fructele conțin carbohidrați – un tip de macronutrienți care se găsesc în anumite alimente și băuturi, inclusiv fibre, amidon și zaharuri.



„Carbohidrații sunt sursa de combustibil preferată de organism”



După cum precizează Clinica Cleveland, carbohidrații sunt nutrienți alimentari esențiali pe care sistemul digestiv îi descompune în glucoză pentru a oferi energia necesară funcționării, scrie EatThis. Sângele absoarbe glucoza și o folosește ca energie pentru a alimenta corpul.



„Carbohidrații sunt sursa de combustibil preferată de organism din alimentație”, spune Hembree. „Zahărul, un tip de carbohidrați, furnizează în mod specific energie celulelor noastre. În loc să apelați la dulciuri sau bomboane, valorificați puterea zahărului din fructe.”



Hembree sugerează că un fruct extraordinar este un măr de mărime medie. Merele sunt pline de beneficii, fiind ideale pentru intestin, ajutând la pierderea în greutate, la inflamații și stimulând imunitatea.



„Zahărul furnizează energie celulelor noastre”



Potrivit Harvard T.H. Chan School of Public Health, o porție (echivalentul unui măr mediu) conține aproximativ 95 de calorii. De asemenea, conține zero grame de grăsime, 1 gram de proteine, 25 de grame de carbohidrați, 19 grame de zahăr de origine naturală și 3 grame de fibre.



Merele sunt o sursă excelentă atât de fibre solubile, cât și de fibre insolubile – fibre care se dizolvă în apă în organism și fibre care nu se dizolvă în apă. De asemenea, acestea conțin vitamina C, un rol util în controlul infecțiilor și în vindecarea rănilor, precum și un antioxidant puternic care poate neutraliza radicalii liberi dăunători.



Motivul pentru care merele ne oferă un boost de energie odată consumate este datorită cantității de zahăr pe care o conțin. Merele conțin un tip natural de zahăr simplu numit fructoză.



Fructoza acționează ca o sursă directă de energie pentru corp. Zaharurile și multitudinea de fibre din măr pot ajuta la echilibrarea glicemiei și ne oferă energie susținută.