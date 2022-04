Moldova va cumpăra energie electrică în luna mai de la Centrala Cuciurgan. Tariful pentru consumatori nu se va modifica

Natalia Gavrilița a anunțat că în luna mai Republica Moldova va cumpăra energie electrică de la Centrala Cuciurgan. În acest timp, guvernul va trebui să găsească soluții de durată în ceea ce privește cumpărarea energiei electrice. De la Cuciurgan vom cumpăra energia cu 59,5 dolari per megawatt-oră (MWh).



„Pe 1 mai expiră termenul actual de livrare a energiei electrice în Republica Moldova. Din păcate, toate ofertele venite la tenderul anunțat de Energocom în conformitate cu dispoziția CSE au fost scumpe. Cea mai ieftină din aceste oferte a fost de 96,5 dolari per megawatt-oră (MWh), ceea ce este un preț dublu față de prețul actual. Asta ar fi însemnat o creștere semnificativă pentru consumatori și o creștere în lanț a prețurilor la majoritatea produselor.



Guvernul a inițiat negocieri directe cu mai mulți producători pentru a găsi o soluție acceptabilă. CSE a abilitat Energocom să negocieze cu Centrala de la Cuciurgan.



Astfel, noi am găsit o soluție temporară care va permite să avem energie electrică pentru o lună. Centrala de la Cuciurgan ne-a propus cel mai mic preț – 59,5 dolari per megawatt-oră (MWh). Acum contractele sunt în curs de semnare”, anunță Natalia Gavrilița.



Dânsa a precizat că guvernul are un răgaz de o lună să caute soluții de durată acceptabile din punct de vedere a prețului.