Conjuncția dintre Venus și Jupiter, un eveniment astronomic pe care nu trebuie să îl ratăm

Cele mai strălucitoare planete de pe cerul nopții, Jupiter și Venus, vor intra „într-un dans” sau mai bine spus conjuncție, la sfârșitul acestei luni.



Indiferent dacă suntem sau nu pasionați de astronomie, evenimentul ceresc va fi spectaculos, astfel că merită să ne trezim puțin mai devreme în următoarele zile. Conjuncția dintre Jupiter și Venus începe în data de 29 aprilie și se sfârșește la 1 mai, iar punctul culminant va fi atins în data de 30 aprilie.



Din punct de vedere astronomic, o conjuncție are loc atunci când două obiecte poziționate în spațiu par să fie mai apropiate una de cealaltă atunci când sunt observate de pe Terra. În cazul conjuncției dintre Jupiter și Venus, aceste două planete sunt de fapt destul de depărtate una de alta. Venus orbitează Soarele la o distanță de aproximativ 108 milioane de kilometri, în timp ce Jupiter orbitează la aproximativ 778 de milioane de kilometri depărtare. Prin comparație, Pământul se află la 150,49 milioane de kilometri depărtare de Soare.



Conjuncția dintre Venus și Jupiter începe în data de 29 aprilie



Ocazional, în timpul călătoriilor orbitale, planetele se aliniază perfect din perspectiva noastră de pe Terra, astfel că putem avea parte de priveliști cerești uimitoare.



Cele două planete vor putea fi cel mai bine observate cu jumătate de oră înainte de răsăritul soarelui. Dacă privim spre est, Jupiter și Venus au început să se apropie de la data de 24 aprilie. Jupiter va apărea în partea de stânga, sub Venus. Între 29 aprilie și 1 mai, cele două planete vor fi foarte apropiate, atât de apropiate încât se vor găsi în aceeași perspectivă telescopică.



Planetele Jupiter și Venus vor părea cel mai apropiate sâmbătă, 30 aprilie, fiind la o distanță de 0,2 grade. Aceasta este aproximativ aceeași distanță ca cea de la conjuncția dintre Jupiter și Saturn din decembrie 2020. Astfel, evenimentul va fi foarte luminos și imposibil de ratat chiar și cu ochiul liber.



Vom avea nevoie doar de un cer senin și o vedere neobstrucționată. Apoi, cele două planete vor părea că fac schimb de locuri în următoarele zile, Jupiter părând să fie mai sus pe cer decât Venus.



Când are loc următoarea conjuncție?



Dacă ratați acest eveniment, trebuie să știți că Jupiter și Venus nu se vor mai întâlni până în luna martie a anului 2023. Deși vor fi apropiate, cele două planete nu vor fi în aceeași perspectivă telescopică anul viitor. Ultima conjuncție dintre Jupiter și Venus a avut loc la data de 11 februarie 2021, potrivit Inverse.



La data de 29 mai, Jupiter se va întâlni cu Marte. Următoarea conjuncție va avea loc în data de 6 decembrie, atunci când Luna aproape plină și Pleiadele vor străluci după apusul soarelui. În următoarea seară, în data de 7 decembrie, Luna va oculta Marte. Cu alte cuvinte, asta înseamnă că Luna va părea să acopere Planeta Roșie.



Ultima conjuncție din 2022 va avea loc la data de 29 decembrie, atunci când Venus și Mercur vor părea, pentru scurt timp, foarte apropiate una de cealaltă, imediat după apusul soarelui.