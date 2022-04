15 lucruri pe care sa le faci cand nu poti sa dormi

Daca ai suferit vreodata de insomnie stii cat este de greu. Oricat de mult te-ai stradui sa atipesti macar un pic, oricat de obosit ai fi, tot nu poti pune geana pe geana. Din cauza lipsei somnului poate aparea diagnosticul sindromul oboselii cronice. In mod ironic, din cauza oboselii acumulate, nu poti dormi deloc.



Iata 15 lucruri pe care sa le faci atunci cand nu poti sa dormi:



1. O baie relaxanta fix inainte sa te duci in pat.



2. Schimba-ti asternuturile.



3. Fa meditatii.



4. Daca nu adormi instantaneu, nu te forta. Iti va fi si mai greu sa ardormi. Pur si simplu relaxeaza-te.



5. Atunci cand te simti stresat, fa o plimbare sau citeste o carte usoara. Te vei simti mult mai relaxat apoi.



6. Fa-ti o rutina a somnului: fara "ecrane" dupa ora 20:00 (poate doar un film la cinema), baie relaxanta, meditatii, citit, exercitii de respiratie, scrierea listei cu lucrurile pentru care esti recunoscator.



7. Citeste pasaje dintr-o carte inspirationala care sa-ti ridice moralul si sa te relaxeze.



8. Picura la incheieturile mainilor si pe gat ulei esential de lavanda, poti chiar si pe perna.



9. Incearca sa nu mananci inainte de culcare, vei simti nevoia sa stai treaz mai mult timp, pentru ca mancarea sa se digere.



10. Nici prea multa apa nu e buna inainte de culcare, intrucat vei simti nevoia sa te duci des la baie si iti va "fugi" somnul.



11. Evita orice conversatie cu potential negativ/stresant inainte de culcare.



12. Asigura-te ca temperatura in dormitor este optima, nici prea cald, nici prea frig.



13. Acopera orice luminita rosie de la telefon, televizor sau alte aparate electronice si electrocasnice. Sau, si mai bine, scoate-le pe toate din priza.



14. Consuma mai putina cafea. Sau deloc. Ceaiul de musetel este o alternativa mai buna.



15. Nu te gandi deloc la insomnie. Creierul va sta treaz pentru ca in mod subconstient ii transmiti asta. Speram ca aceste sfaturi sa va fie de folos. Vise placute!