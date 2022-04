Ce spun astrele azi, 28 aprilie

Berbec

Este bine să fii discret, să te ocupi pe indelete de tine si sa eviti compania persoanelor care te solicita prea mult. Chiar daca te cuprind tot felul de temeri, chiar daca simturile tale iti ofera informatii fara sens deocamdată, ai incredere ca universul are grija de tine si te ajuta cum si cand este cel mai potrivit pentru tine. Totul este sa te detasezi de tumultul din preajma ta.



Taur

Ocupa-te de activitati care iti fac placere, ia legatura cu oamenii care te sprijina neconditionat si alcatuieste-ti planuri noi. Posibil sa fii necajit in multe privinte, insa depinde numai de tine cum iti gestionezi starile si reactiile. Ceilalti te pot intelege gresit, asa incat evita acest risc si adopta un comportament deschis in masura posibilitatilor. Sanatatea ramane in continuare un segment vulnerabil, asa incat ia masurile potrivite tie.



Gemeni

Se pare ca iti doresti sa socializezi cu multa lume, insa cumva starea sanatatii tale lasă de dorit. Posibil sa te oboseasca compania celorlalti, chiar si cele mai banale discutii. Ocupa-te de treburile usoare si la nevoie cere sprijinul celorlalti. Se pot accentua afectiunile vechi. Odihneste-te, adopta o dieta usoara si lasa grijile deoparte. In segmentul profesional exista tensiuni, de aceea fii prudent.



Rac

Sufletul tau vrea sa stea acasa, printre cei dragi, insa indatoririle din segmentul profesional te solicita din plin. Se pare ca astazi vei fi solicitat mai mult de sefii de la serviciu, dar poti lua legatura si cu diverse oficialitati conexe activitatii tale profesionale. Recomandabil este sa fii prudent, deoarece exista un risc crescut de a intra in polemici gratuite. Spre seara, relaxeaza-te la o sueta cu un prieten de incredere.



Leu

Este rost de discutii importante cu membrii familiei. Insa, pe langa aspectele concrete, materiale ale traiului cotidian s-ar putea sa abordezi, cu cine te astepti mai putin, si teme filozofice sau ezoterice. Vizitele la un lăcaș de cult chiar si planurile de calatorii in strainatate se pot materializa ca prin minune. In a doua parte a zilei, retrage-te in confortul casei, printre cei dragi si asculta-le povestirile.

Fecioara

Lasa deoparte grijile cotidiene si observa atent ce se petrece in jurul tau. Posibil sa fii ingrijorat de aspectele financiare pe care le imparti cu pertenerul de viata, rudele sau colaboratorii. Insa este vorba doar de un moment in care constientizezi faptul ca s-a profitat de tine in mod deliberat. Astfel vei descoperi adevaratele intentii ale celorlalti. Profita de aceste informatii si alcatuieste alte planuri financiare de care sa stii numai tu.



Balanta

Chiar daca esti provocat de ceilalti, cu putin efort si bunavointa ai reusi sa te detasezi de ei si sa intorci situatiile in favoarea ta. Totul este sa iti sustii punctele de vedere. Pe de alta parte, poti discuta pe indelete despre actiunile comune, fiind un moment excelent de a afla adevaruri bine ascunse legate de intentiile celor alaturi de care iti petreci viata sau iti desfasori activitatea profesionala. Spre seara pot interveni cheltuieli diverse.



Scorpion

Se pare ca vrei sa rezolvi toate treburile restante, atat la serviciu, cat si acasa. In continuare, sanatatea este vulnerabila si ai nevoie de odihna. Fereste-te de actiuni care te solicita prea mult. Pe de alta parte, rezerva momente linistite si reorganizeaza-ti stilul de viata. Cineva din anturajul apropiat iti poate oferi sugestii interesante pentru a-ti imbunatati viata si relatiile cu ceilalti. Fii răbdător si atent la ce ti se spune.



Sagetator

Gândurile iti zboara spre distractii, aventuri sau iubiri din trecut. Sunt momente bune, pentru a sta departe de iuresul cotidian si a rememora aspectele importante ale relatiilor tale sentimentale. Posibil sa-ti amintesti de persoane care ti-au fost dragi cu multi ani in urma, persoane care ti-au rascolit mult sentimentele undeva, candva. Bine este sa stai de vorba cu tine insuti si sa-ti clarifici totul. La momentul potrivit exista sanse chiar sa revezi acele persoane.



Capricorn

O zi buna pentru a lasa deoparte grijile si a te bucura de confortul casei si de prezenta celor dragi. Chiar daca exista sanse de discutii aprinse sau fara noimă, fii intelegator cu toata lumea. Posibil sa te cuprinda ingrijorarile vizavi de situatia unui membru al familiei sau vizavi de starea in care se afla unele bunuri patrimoniale. Insa, in umbra, providența vegheaza atent asupra ta si te ajuta neconditionat la momentul potrivit.



Varsator

Activitatile intelectuale, discutiile cu ceilalti sunt destul de greu de dus la bun sfarsit. S-ar putea sa fii nevoit sa reiei unele demersuri care tin de competenta ta profesionala si care undeva, in trecut au fost rezolvate partial sau deloc. Chibzuiește-ți pe indelete prioritatile si remediaza situatiile respective. Pe de alta parte, vorbeste strictul necesar si evita sa divulgi planurile de viitor, mai ales cele profesionale.



Pesti

Ar fi bine să te sfătuiești cu cineva din anturajul apropiat vizavi de segmentul financiar aferent activitatii tale profesionale. Pe de altă parte, energia vitala este fluctuanta si de aici si starile tale de spirit sunt mai greu de inteles sau suportat de catre ceilalti. Esti ingrijorat de bugetul disponibil, probabil in urma unor cheltuieli recente. Sunt momente pasagere, asa incat prezenta si sfaturile cuiva drag iti vor aduce alinare si solutii bune.