România dezminte informaţiile: Armata României nu are militari în Republica Moldova

România nu are militari în Republica Moldova pentru a participa la exerciţii sau alte forme de instruire în comun cu militari din Republica Moldova, precizează Guvernul României. Executivul de la Bucureşti dezminte astfel o dezinformare publicată în publicaţia rusă, Pravda, carea scria că „România intenţionează să atace regiunea transnistreană, apoi să anexeze Republica Moldova”.



„În perioada curentă, Armata României nu are militari în Republica Moldova pentru a participa la exerciţii sau alte forme de instruire în comun cu militari din Republica Moldova. Ministerul Apărării Naţionale face aceste precizări în contextul în care o publicaţie de limba rusă a publicat informaţii false potrivit cărora ”România intenţionează să atace regiunea transnistreană cu sprijinul NATO, urmând apoi să anexeze Republica Moldova, menţionând că deja pe teritoriul Republicii Moldova au fost dislocaţi militari români”, scrie tvr.ro.



Nu există nici o decizie şi nu este analizată ipoteza constituirii în România a unor tabere de instrucţie pentru militarii ucraineni”, precizează Guvernul, într-un comunicat de presă.



În ceea ce priveşte proiectul de lege care ar permite donarea, din resursele armatei, de echipamente militare către Ucraina, acesta se află în analiză. Guvernul va lua o decizie după finalizarea acestei analize, a precizat premierul Nicolae Ciucă.

Întrebat dacă vor exista şi în România tabere de instrucţie, premierul a răspuns: „Nu există acest lucru. Nu am luat în analiză acest subiect”.



Referitor la o posibilă legătură între consemnarea la sol a avioanelor MiG ale Armatei Române şi informaţia potrivit căreia Forţele Aeriene Ucrainene au în prezent mai multe aparate de zbor decât aveau la începutul războiului, prim-ministrul a declarat: „Nu! Absolut deloc.



Am primit informarea de la Ministerul Apărării Naţionale pe marginea acestei decizii, este vorba de continuarea elementelor de analiză tehnică a aeronavelor MiG-21. Ele nu au fost scoase din uz, se doreşte să se finalizeze şi să existe o decizie pe baze tehnice foarte bine fundamentate, astfel încât să asigurăm pe deplin siguranţa zborului”.