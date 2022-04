Ce spun astrele azi, 27 aprilie

Berbec

Sunt sanse mari ca in aceste zile sa-ti stabilizezi veniturile si chiar sa le suplimentezi, pentru o perioada lunga de acum incolo. Exista si posibilitatea semnarii unui contract sau inceperii unui parteneriat de anvergura. Pentru ca acestea toate sa se concretizeze, pastreaza o gandire pozitiva si ai incredere in alegerile bazate pe intuitia ta.



Taur

Prima parte a zilei poate fi aducatoare de emotii si stres, din cauza unor tensiuni aparute in cadrul unei relatii de prietenie. Cu toate acestea, incearca sa te repliezi rapid, sa te impaci cu ideea unor dezamagiri si sa ai mereu in vedere scopurile importante pe care le urmaresti. Evenimente insemnate pot avea loc acum in viata ta, in ce priveste afacerile si banii, asa ca fii pe faza.



Gemeni

E posibil ca nemultumirile si frustrarile din sfera profesionala sa se rasfranga asupra relatiilor de familie, daca nu esti atent, te lasi coplesit de emotii si nu separi foarte clar lucrurile. Insa, cu toata agitatia din prima parte a zilei, unii nativi pot construi foarte frumos un proiect creativ sau o relatie afectiva.



Rac

Pe de o parte, in prima parte a zilei s-ar putea sa primesti vesti contradictorii care te arunca in confuzie in ce priveste un demers juridic sau o calatorie pe care ai programat-o. Pe de alta parte, aceasta perioada iti poate aduce contracte profitabile si colaborari serioase, pe baza unor discutii incepute inca din martie.



Leu

O parte din resursele financiare par sa se topeasca astazi, din cauza unor plati amanate sau a unor cheltuieli impulsive. Cu toate acestea, n-ar trebui sa-ti faci griji legate de bani, intrucat in aceste zile beneficiezi de o configuratie aducatoare de oportunitati benefice si negocieri avantajoase. Acum e momentul sa-ti pui in practica idei mai vechi.



Fecioara

Cu Luna in Pesti, e posibil ca astazi sa fii destul de irascibil si critic, mai ales cu cei care nu stiu ce vor. Pe de alta parte, daca stii sa-ti dozezi energia, sa-ti folosesti eficient resursele, si sa fii atent la mesajele si informatiile primite, in aceste zile iti poti vedea un vis implinit.



Balanta

Luna se afla in zona muncii, insa eficienta si randamentul nu sunt la cote maxime, din cauza tendintei de a-ti disipa energia si de a fi indecis in ceea ce faci. Cu toate acestea, daca iti asculti intuitia, poti sa obtii beneficii materiale insemnate si pe termen lung, prin consolidarea unei afaceri. Unii nativi au revelatii pretioase si trec prin transformari interioare uriase.



Scorpion

Doar neincrederea in tine sau suspiciunile te mai pot opri in acest moment. Contextul astral este de partea ta, in aceste zile, si-ti aduce un plus de popularitate si propuneri de nerefuzat. De asemenea, poti bate in cuie termenii unei colaborari si poti semna un contract avantajos, pe termen lung.



Sagetator

O zi cu multe emotii, in care totul pare sa-ti alunece printre degete, astfel ca nu mai poti controla nimic, mai ales in ce priveste relatiile de familie si chestiunile patrimoniale. Totusi, perioada aceasta iti este favorabila, daca te axezi pe munca si responsabilitati profesionale. Ai sansa acum sa salvezi un proiect care era blocat sau sa gasesti un loc de munca potrivit.



Capricorn

Cu Luna in Pesti, astazi esti tentat sa spui mai multe decat e cazul ori sa denaturezi sensul informatiilor care ajung la tine, dandu-le o tenta pesimista si dramatica. Totusi, aspectele din aceste zile vorbesc despre un sens profund si constructiv pe care-l capata viata ta afectiva, viziunea asupra vietii sau un proiect care te inspira.



Varsator

Prima parte a zilei iti poate pune probleme in ce priveste finantele, care par sa plece mai repede decat vin. Asadar, investitiile, negocierile sau speculatiile financiare ar trebui evitate, mai ales daca ai planuri pe termen lung ce vizeaza familia, casa, caminul. E momentul reconfigurarii prioritatilor si rafinarii spirituale.



Pesti

Luna se afla astazi in semnul tau zodiacal. In prima parte a zilei, aspectele tensionate invita la prudenta, mai ales in luarea unor decizii legate de relatii si parteneriate. Te afli intr-o perioada de transformari profunde la nivel de aspiratii si relatii, asa ca fii atent la experientele acestor zile si la mesajele subtile din spatele lor.