Ce spun astrele azi, 26 aprilie

Berbec

Astazi e o zi numai buna sa iti aduni fortele si sa iti pui gandurile in ordine. Deocamdata e bine sa lasi planurile in cuptor, la copt, recomandabil ar fi sa mai astepti cateva zile pana le pui pe masa. Mai mult, pana ce ideile tale nu au o forma finala, nici nu e indicat sa le divulgi. Gandeste-te deocamdata la pasii pe care urmeaza sa-i faci in cariera, pregateste-ti cu grija mutarile, ia in calcul cele mai avantajoase decizii. Prinde din zbor acum orice idee despre cum ai putea sa-ti cresti veniturile!



Taur

Esti plin de idei, pe care ai puterea sa le transmiti mai departe. Cu Luna in Pesti, ai priza la public, asa ca ceilalti ar trebui sa fie astazi ochi si urechi la tine. In consecinta, daca simti ca ai un mesaj de dat mai departe, nu-l tine doar pentru tine! Asuma-ti rolul de motor al grupului si ofera ce ai de oferit, in asa fel incat toata lumea sa beneficieze de pe urma initiativelor tale.



Gemeni

Cu Luna in Pesti, imaginea ta sociala nu poate avea decat de castigat. Captezi usor atentia celorlalti, care parca sa straduiesc sa-ti creeze culoare favorabile. Reusesti sa intri usor pe sub pielea oricui. Ai un nas foarte fin, care poate sa adulmece din zbor oportunitatile. Asa ca poti face astazi ceea ce iti este la indemana: sa te pui la dispozitia altora, in asa fel incat sa ai de castigat inzecit tot tu de pe urma lor.



Rac

Ai astazi o mare sansa de a face ordine in relatii si de a readuce armonia in viata ta. Nu o rata! Esti extrem de receptiv la nevoile partenerului de viata si, daca-i oferi ceea ce are el nevoie, esti cu un pas mai aproape de directia in care vrei tu sa evolueze lucrurile. Ziua este potrivita sa faceti impreuna planuri de viitor, sa dati o forma finala nor actiuni de care depinde siguranta vietii in doi. Daca nu exista un partener de viata, cauta-l in anturajul imediat!



Leu

Un nou capitol se poate deschide acum in viata ta. E adevarat ca, pentru a avea parte de un nou inceput, s-ar putea sa fii nevoit sa pui punct altor colaborari. Dar totul se intampla acum pentru o cauza mai buna. Cariera, viata sociala, imaginea publica se aliniaza la o noua linie de start. Luna in Pesti te indeamna sa primesti tot ce vine dinspre ceilalti si sa accepti provocarile. Bucura-te de cadouri, invitatii si favoruri, fii recunoscator si mergi pe mana celorlalti!



Fecioara

Daca te simti cumva astazi in miezul evenimentelor, s-ar putea sa nu fie doar o impresie. Aspectele astrale te pun in centrul atentiei si te propulseaza inainte. Poti vedea acum partea plina a paharului, tot ce e mai bun si mai frumos in oameni. Ai capacitatea de a prinde din zbor energiile pozitive si de a te asocia cu oamenii care pot sa te inalte. Evenimentele pe care le traversezi acum te pot convinge ca esti iubit, asa ca nu trebuie decat sa-i lasi pe ceilalti sa vina spre tine.



Balanta

Ziua de azi se anunta calma. Luna in Pesti iti da spor si eficienta in activitatile de rutina. La serviciu, poti pune acum in ordine orice capitol la care ai ramas restant, asa ca nu lasa pe maine ce poti face azi! Dar cele mai interesante lucruri vin dinspre familie. Lucrurile se aseaza in favoarea ta, beneficiile apar de pe urma partenerului de viata sau a parintilor. Poti implini acum cam tot ce ai in minte, cei dragi sunt alaturi de tine si te sustin cu forte depline, mai ales daca e vorba de investitii.



Scorpion

Rezerva-ti ziua de astazi aplanarii unor conflicte si negocierii unor termeni si conditii! Ai puterea de a-ti impune argumentele si de a intoarce orice situatie in favoarea ta. Vointa ta de fier te poate purta spre atingerea unor obiective care pana mai ieri pareau de neatins. E momentul sa dai cartile pe fata, sa spui tot ce ai de spus si sa iesi la rampa. Daca procedezi intocmai, aprecierea si respectul celorlalti sunt beneficii garantate.



Sagetator

Banii nu au prea fost prieteni cu tine in ultima perioada. Ei bine, de data aceasta s-ar putea sa iesi dintr-un con de umbra. Viata profesionala poate sa faca un salt aproape spectaculos. Dintr-o data, s-ar putea sa ti se para ca totul e prea frumos ca sa fie adevarat. Asa ca, decat sa devii suspicios, mai bine bucura-te de modul in care se aranjeaza lucrurile! Bazeaza-te pe calitatile tale, pe calificarile pe care le ai, fa-ti treaba la superlativ si totul va veni de la sine!



Capricorn

Ai o putere de concentarre care poate muta muntii din loc. Esti adeptul actiunilor hotarate, esti un factor de mobilizare pentru toata lumea, asa ca s-ar putea sa te convingi ca, prin efort si vointa de fier, nimic nu este imposibil. Semne de bunastare vin atat dinspre activitatile sociale, mai ales daca faci deplasari, comunici si negociezi, cat si dinspre viata afectiva, unde totul se asaza dupa sufletul tau.



Varsator

Te-ai nascut in zodia in care imprevizibilul, surpriza si mirarea sunt forme palpabile ale realitatii. Iar astazi te poti convinge cat e minunat e ca lucrurile stau asa si nu altfel. Banii trag la tine pe cai misterioase. Nici nu trebuie sa depui eforturi mari. Arata-ti talentele si impartaseste-ti ideile, iar bunastarea le va urma. De aici decurge si linistea in sanul caminului. Familia ta se bucura acum de o stare de bine, de siguranta si de confort pe care tu o atragi pur si simplu fiind asa cum esti tu de obicei.



Pesti

Luna traverseaza zodia ta si iti lumineaza ziua. Bucura-te de un varf de forma din toate punctele de vedere, mai ales fizic si intelectual. Cel mai bine evoluezi astazi in situatii de comunicare, in ipostaze ce presupun deplasari, negocieri, contactarea unor pesoane noi. Ai o forta de convingere spontana si reusesti sa coalizezi orice grup in jurul ideilor tale. Asa ca astazi e bine sa rostesti cu voce tare ideile care-ti vin, de pe urma carora ar avea de beneficiat toti cei aflati in preajma ta.