Cinci produse care ajută la îmbunătățirea memoriei

Includerea în dietă a unor produse alimentare va contribui la îmbunătățirea memoriei, a spus nutriționistul Alexandra Razarenova.



Una dintre cele mai utile cinci alimente pentru memorie, ea a numit avocado, care conține o mulțime de grăsimi sănătoase, o cantitate mare de potasiu, fibre și antioxidanți. Acidul pantotenic are un efect pozitiv asupra memoriei pe termen lung, iar atunci cînd lipsește, omul se simte obosit. Cu toate acestea, persoanele supraponderale nu ar trebui să facă abuz de avocado, el este foarte bogat în calorii.



Un efect benefic asupra funcțiilor cognitive și a concentrației are rozmarinul, a recomandat specialistul. El conține acetilcolină, care este necesară pentru a susține procesele de gîndire. Consumul regulat de ulei de măsline va ajuta la întărirea memoriei și la neutralizarea toxinelor din organism. El este prescris ca un remediu eficient pentru prevenirea bolii Alzheimer.



Antioxidantul EGCG, care generează celule neutre și stem, se găsește în ceaiul verde: el are un efect pozitiv asupra memoriei. Ar trebui să-l bea cei care doresc să evite tulburările degenerative. L-teanina din băutură crește capacitatea de învățare și de muncă în general.



Ciocolata, care conține o mult cacao, are substanțe organice care alimentează creierul cu oxigen. Deosebit de folositoare este ciocolata amara, care ajuta, de asemenea, împotriva somnolenței și crește tonusul general.