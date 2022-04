Vladimir Voronin i-a mulțumit lui Ilan Șor pentru că a adus Focul Haric în Moldova: Este un adevărat patriot!

Fostul președinte al țării, liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, i-a mulțumit lui Ilan Șor, pentru că a contribuit la aducerea Luminii Sfinte de la Ierusalim în Moldova. Prezent la sluja de înviere de la Catedrala mitropolitană din centrul Chișinăului, Voronin a declarat presei că Șor a demonstrat că este un adevărat patriot și că ține la tradițiile și credința poporului nostru.



„Datorită deputaților noștri, Ilan Șor și Marina Tauber, și a altor oameni a fost posibil ca Focul Haric să ajungă în Moldova pentru a 20-a oară consecutiv. Acești oameni au demonstrat că sunt adevărați patrioți, că țin la tradițiile și credința poporului nostru și au ajutat la aducerea Luminii Sfinte în Republica Moldova”, a declarat deputatul din partea Blocului Socialiștilor și Comuniștilor, Vladimir Voronin.



Lumina Sfântă de la Ierusalim a ajuns și în acest an în Republica Moldova. Avionul charter, cu care a fost adus Focul Haric, a aterizat pe Aeroportul Internațional Chișinău sâmbătă, în ajun de Paște, în jurul orei 20:00.



Focul Haric a fost transmis de către deputatul Partidului „ȘOR”, Petru Jardan, mai multor preoți de la Catedrala Mitropolitană „Naşterea Domnului”. În premieră, în acest an, Sfânta Lumină a fost adusă și de către Mitropolia Basarabiei, aflată sub jurisdicţia Patriarhiei Române.



Lumina Sfântă este un miracol al ortodoxiei, care are loc fiecare an, în timpul Vecerniei din Sâmbăta Mare. Între orele 12:30 şi 14:30, deasupra Sfântului Mormânt se aprinde un foc despre care, cei care au asistat la miracol, spun că se pogoară din cer.