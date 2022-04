Lucruri pe care trebuie să le faci dimineața pentru o detoxifiere naturală

Nu este nimic natural dacă încerci să te înfometezi pentru o zi sau chiar mai multe pentru a-ți detoxifia organismul.



În schimb, este mai bine să urmezi aceste 7 sfaturi pentru a îmbunătăți capacitatea naturală a corpului de a elimina toxinele, scrie elle.ro.



1. Trezește-te cînd sună alarma

Deși amînarea trezitului cu 10 minute poate părea cea mai bună idee în acel moment, este de fapt unul din cele mai rele lucruri pe care le poți face organismului tău. Corpul tău intră într-un nou ciclu de somn și din această cauză îți va fi și mai greu să te trezești.



2. Apă cu lămîie

Lămîia nu este bună doar atunci cînd ești răcită, ci este potrivită și pentru stimularea digestiei și eliminarea toxinelor din ficat. În plus, aceasta reprezintă doza perfectă de vitamina C pentru organism.



3. Curăță-ți limba

Știm, sună ciudat, însă este un lucru foarte bun să ai grijă și de igiena limbii. Fă acest lucru în fiecare dimineață, după periatul dinților. Cu ajutorul unui instrument special periază limba din spate spre față pentru a îndepărta bacteriile.



4. Periajul uscat al pielii

Pentru a face acest lucru ai nevoie de o perie specială, însă aceasta nu este foarte costisitoare. Periajul uscat are numeroase beneficii, printre care reducerea celulitei, drenajul limfatic și îmbunătățirea circulației sîngelui în anumite zone. Periază întotdeauna în mișcări circulare, de jos în sus.



5. Exercițiile de dimineață

Creșterea ritmului cardiac dimineața ajută la îmbunătățirea metabolismului pentru întreaga zi.



6. Un mic dejun sănătos

E să mănînci un mic dejun care conține cereale integrale, proteine (pe care le găsești în ouă) și fibre din fructe sau legume. Dacă vei consuma ceea ce trebuie, vei reduce pofta de a mînca gustări nesănătoase.



7. Ceai verde

Știm că poate fi dificil să renunți la cafea, însă ceaiul verde îmbunătățește metabolismul, are proprietăți antioxidante care ajută pielea și conține și cafeină. Corpul tău va funcționa bine dacă îl tratezi ca atare și probabil preferă o rutină sănătoasă în locul unei detoxifieri drastice.