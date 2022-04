Expansiunea Universului ar putea fi aproape de sfârșit. Ce urmează?

Universul nu numai că se extinde, dar își accelerează această expansiune, ceea ce îi determină pe majoritatea oamenilor de știință să anticipeze că va continua să crească pentru o perioadă foarte lungă de timp, dacă nu chiar pentru totdeauna.



Cu toate acestea, fizicienii de la Princeton au contestat acest punct de vedere, prezentând un model al Universului în care această expansiune este aproape de sfârșit.



Ei susțin că Universul va începe să se contracte, iar acest lucru s-ar putea întâmpla surprinzător de curând. Totuși, este vorba de 100 de milioane de ani.



Descoperirea accelerării expansiunii Universului a zguduit cosmologia mai mult decât orice altceva în acest secol.



Sfârșitul expansiunii Universului, la 100 de milioane de ani distanță



Înainte, dezbaterea principală era dacă Universul se va extinde pentru totdeauna, deși mai încet, sau se va destrăma, pe măsură ce gravitația va învinge mișcarea de separare.



Accelerația și energia întunecată folosită pentru a o explica păreau să pună capăt posibilității ca Universul să se mai contracte vreodată, dar câțiva fizicieni nu sunt gata să renunțe la această idee.



Profesorul Paul Steinhardt, împreună cu echipa sa, arată în Proceedings of the National Academy of Sciences că punctul de cotitură de la expansiune la contracție ar putea fi aproape, fără ca noi să ne putem da seama.



Cu toate acestea, autorii nu afirmă o certitudine. Ei se referă la trei modele privind natura energiei întunecate.



Conform unuia dintre acestea, Universul ar continua să se extindă din ce în ce mai repede la nesfârșit, în timp ce un al doilea ar vedea încetinirea într-un punct imprevizibil, probabil într-un viitor îndepărtat.



Cu toate acestea, lucrarea ne cere să luăm în considerare un al treilea model, în care rata de accelerare încetinește.



În acest scenariu, accelerația va înceta. După un punct în care expansiunea este stabilă, aceasta va începe să încetinească, înainte ca, în cele din urmă, totul să se oprească complet din expansiune și să înceapă să se contracte.



Astfel de modele au mai fost propuse înainte. Ceea ce este nou aici este efortul de a estima cât de aproape am putea fi de cele două puncte cruciale, mai întâi când încetează accelerarea și apoi când începe contracția.



Cât de mult s-ar putea extinde Universul?



Conform autorilor, ei calculează că sfârșitul expansiunii ar putea fi la mai puțin de 100 de milioane de ani distanță, mai puțin de un procent din vârsta Universului. Spațiul dintre sfârșitul accelerației și începutul contracției ar putea avea o durată similară.



Cu toate acestea, scările de timp depind de factori care nu pot fi măsurați cu ajutorul tehnologiei noastre actuale, astfel încât aceste evenimente ar putea fi mult mai îndepărtate.



Dacă modelul prezentat este considerat plauzibil, el ar putea declanșa proiecte de dezvoltare a capacităților noastre până la punctul în care să putem măsura dacă momentul de cotitură este aproape, raportează IFL Science.