Cea mai veche dovadă a calendarului mayaș a fost găsită într-o piramidă din Guatemala

Calendarul mayaș datează de mai mult timp decât se cunoștea până acum, dezvăluie o pictură murală veche de peste 2.220 de ani. Descoperirea indică, probabil, că și alte aspecte ale culturii mayașe își au originea cu cel puțin 150 de ani mai devreme decât s-a știut.



Calendarul mayaș a atins un scurt moment de faimă globală atunci când zvonuri au cuprins lumea că acesta a prezis colapsul planetar în anul 2012. Odată ce acel an a venit și a trecut, interesul a dispărut.



Totuși, acest lucru subestimează importanța calendarului, care marchează singurul sistem de scriere descifrat, originar din America, și o matematică extrem de sofisticată. Acest lucru face ca originile sale să fie de mare interes pentru antropologi.



Raportate în Science Advances, săpăturile din complexul piramidal Las Pinturas demonstrează că acestea au avut loc în secolul al treilea î.Hr. al calendarului creștin.



Unele dintre cele mai importante picturi murale din cultura Maya



Las Pinturas, din San Bartolo, Guatemala, include unele dintre cele mai importante picturi murale care au supraviețuit din cultura Maya preclasică. Cea mai faimoasă parte, care descrie aspecte din mitologia originară mayașă, datează din jurul anului 100 î.Hr.



Cu toate acestea, piramidele au fost construite în șapte etape, iar fundațiile au fost explorate abia din 2002. Acolo, arheologii au găsit artă și mai veche pe care, pe baza datării cu radiocarbon și a stilului hieroglific, au datat-o între 300 și 200 î.Hr.



Printre obiectele pictate pe pereții fundațiilor piramidei se numără un cap de cerb cu cifra mayașă 7 pictată deasupra lui.



„Forma sa indică faptul că este o înregistrare a unei date din calendarul de 260 de zile, 7 Cerb”, susține profesorul David Stuart de la Universitatea din Texas, Austin. „Aici, pare să fie într-o poziție inițială, poate ca parte a unei legende, acum pierdută”.



Cea mai veche reprezentare a calendarului mayaș



Un calendar de 260 de zile a fost folosit în toată America Centrală în antichitate, fiind compus din 13 cicluri de 20 de zile.



Calendarul a fost atât de adânc înrădăcinat în cultură, încât a supraviețuit celor cinci secole de colonizare și represiune culturală pentru a fi folosit și astăzi de unele populații indigene, notează IFL Science.



Fiecare zi dintr-un ciclu împărțea un nume cu un animal sau un lucru, asocierea zilei 7 cu un cerb (Manik’ în limba maya) supraviețuind timp de milenii. Cu toate acestea, Manik’ ar putea ajuta la indicarea unui anumit an dintr-un ciclu de 52 de ani.



Fie că marchează o zi sau un an, autorii sunt încrezători că simbolul 7 Manik’ indică cea mai veche reprezentare a calendarului mayaș, cu aproximativ 150 de ani înainte de apariția inscripțiilor atât în cultura mayașă, cât și în cea zapotecă.



Cerbul din Las Pinturas



O mână de exemple anterioare au fost invocate, unele datând cu până la 400 de ani înainte de simbolul din Las Pinturas, dar în această lucrare autorii pun sub semnul întrebării fie vechimea, fie interpretările acestor simboluri ca fiind legate de calendar.



Cerbul din Las Pinturas, pe de altă parte, demonstrează că, de fapt, calendarul era deja bine stabilit la momentul picturii sale.



„Fragmentele murale documentează o tradiție robustă, cu mai multe mâini și stiluri de scriere care demonstrează existența unei comunități locale”, notează autorii lucrării. Acest lucru demonstrează, la rândul său, vechimea calendarului.