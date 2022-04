Ce spun astrele azi, 15 aprilie

Berbec

Relatiile parteneriale iti pot da de gandit. Ar fi bine sa iti reevaluezi pozitia intr-o colaborare sau proiect care implica atributii profesionale. Esti nemultumit de banii castigati din actiunile intreprinse cu altii si asta chiar iti poate dauna sanatatii. Pe deasupra, partenerul de viata iti poate reprosa faptul ca esti prea putin implicat in cuplu. Evita cheltuielile nefondate!



Taur

Multa zarva se anunta la serviciu. Dorinta ta de a-ti asuma mai multe responsabilitati decat este cazul poate duce la relatii conflictuale cu ceilalti. Se pare ca traversezi o perioada in care orice ai face, tot apare cate ceva destabilizator. Indreapta-ti atentia si eforturile mai mult catre propria-ti fiinta si lasa in pace lumea. De evitat consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale!



Gemeni

Iubirea si implicatiile ei iti vor atrage in mod special gandurile. Sunt momente favorabile pentru dialoguri cu fiinta iubita sau pentru activitati care implica si copiii. Chiar daca pot aparea neplaceri, cu putin efort si bunavointa le vei depasi fara urmari. Dupa-amiaza rezerva-ti momente pentru un hobby sau organizeaza o petrecere pentru cei dragi. Protejeaza-ti sanatatea si imaginea publica!



Rac

O zi favorabila treburilor gospodaresti. Cineva apropiat iti poate da sfaturi interesante vizavi de achizitionarea unei case sau a unui teren. Emotivitatea este la cote inalte si ti-ar putea fi greu sa te gandesti la schimbarea spatiului locativ cu care esti obisnuit. Relatiile cu membrii familiei sunt tensionate, insa sunt momente pasagere care doar iti condimenteaza putin cotidianul.



Leu

Se anunta mai multe drumuri pe distante scurte. Este vorba despre rezolvarea unor chestiuni profesionale care nu mai suporta amanare. Fii prudent si intelegator cu ceilalti. Un sef iti poate propune parcurgerea unor forme de instruire, care sa te ajute sa te dezvolti mai mult atat personal, cat si profesional. Daca esti deja implicat in vreun curs, atentie ca procesele de invatare-evaluare sunt distorsionate.



Fecioara

Veniturile din munca proprie ti se pot imbunatati. Ori primesti o prima, ori un cadou sau afli vesti interesante legate de schimbarea conditiilor de munca. Lucrul in strainatate ar trebui luat in calcul de acum incolo. Poti primi si oferte de studiu sau schimb de experienta peste mari si tari. Evita eforturile majore, deoarece nivelul energetic iti este destul de fluctuant.



Balanta

Starile tale de spirit se schimba foarte des astazi. Ba ai chef sa faci toata treaba din lume, ba iti muti centrul de interes pe propria-ti persoana. Controleaza-ti reactiile si fii prudent in relatiile cu ceilalti. Iti sunt favorizate tratamentele de infrumusetare, exercitiile fizice usoare si adoptarea unei diete de sezon. Atentie la cheltuieli si evita investitiile, creditele sau imprumuturile!



Scorpion

O zi in care ar trebui sa fii cat mai retras. Relatiile cu ceilalti te solicita foarte mult. Evita spatiile aglomerate si eforturile mari. Sanatatea este vulnerabila pe segmentele rinichilor si capului. Nu se recomanda consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale, pe cat posibil. Plimba-te in aer liber, mananca sanatos si dormi mai mult. Atentie la conflictele de la serviciu!



Sagetator

Relatiile cu prietenii si protectorii au de suferit astazi. Sunt posibile discutii contradictorii si sfaturi care nu iti sunt pe plac. Un sustinator din sfera profesionala isi poate retrage interventia asupra ta. Recomandabil este sa te ocupi serios de indatoririle de la serviciu si sa te bazezi mai mult pe fortele tale. Ai mai mult grija de sanatatea aparatului uro-genital si gat!



Capricorn

Vrei nu vrei, esti chemat la rampa pe parcursul intregii zile. Sunt posibile discutii aprinse cu un sef sau cu o autoritate publica. Imaginea ta in ochii celorlalti poate avea de suferit, datorita copiilor sau unei relatii sentimentale mai vechi. Fii prudent, asculta ce ti se spune si sustine-ti punctele de vedere cu explicatii pertinente. Atentie la relatiile profesionale!



Varsator

Cineva din strainatate iti poate da vesti alarmante legate de rudele apropiate. Selecteaza informatiile primite si ai rabdare. Esti tentat de munca sau studiul in tari straine, insa deocamdata sunt momente favorabile doar pentru alcatuirea planurilor in acest sens. Mai bine ocupa-te serios de problemele si nevoile membrilor familiei. Fii mai prudent in relatiile sentimentale!



Pesti

Iti poti achita cu succes facturile restante sau alte tipuri de datorii. S-ar putea sa fii nemultumit de banii si bunurile pe care le detii in comun cu un partener de viata sau de afaceri. Evita sa te destainui celor apropiati vizavi de planurile tale financiare. Deocamdata castigi suficienti bani din munca ta proprie, astfel incat sa iti duci traiul fara probleme.