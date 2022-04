Poliția l-a reținut pe atacatorul din metroul din New York, sub acuzația de terorism

Poliţiştii americani au anunţat miercuri că au arestat o persoană suspectată a fi responsabilă de atacul armat de la metroul din New York, informează CNN. Suspectul, un american de culoare pe nume Frank James, a fost reţinut de poliţişti în zona centrală a oraşului şi este acuzat de infracţiuni legate de terorism, conform ABC News.



Frank James, în vârstă de 62 de ani, era căutat pentru rănirea a 10 persoane într-un atac armat la o staţie de metrou din cartierul Brooklyn.



Frank James a tras 33 de gloanţe până în momentul în care pistolul său s-a blocat. Blocarea armei a salvat, practic, vieţi, a declarat un oficial al poliţiei din New York pentru ABC News.



Un număr de 10 persoane au fost rănite într-un atac armat petrecut marţi într-o stație de metrou din Brooklyn, New York. La fața locului au fost găsite și „mai multe dispozitive explozive nedetonate”.



Faptele s-au petrecut în jurul orei 08.30 dimineaţa. Un individ afro-american corpolent, îmbrăcat cu o vestă verde similară celor folosite pe şantiere şi un hanorac cu glubă, aflat în garnitura de metrou care intra în staţia 36, mergând în direcţia Manhattan, şi-a pus ceea ce părea a fi o mască de gaze. Individul a scos apoi din rucsac o canistră, a deschis-o şi trenul s-a umplut de fum, după care a deschis focul, nimerind mai mulţi oameni aflaţi atât în metrou, cât şi pe platformă, a raportat responsabila poliţiei newyorkeze.