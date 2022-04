Motive pentru care ar trebui sa-ti iei plante de apartament

Aducerea unor elemente din afara in interiorul casei inseamna mai mult decat infrumusetarea spatiului. Potrivit unor studii NASA, plantele din casa sunt excelente pentru sanatatea ta pentru ca filtreaza aerul poluat din casa.



Asa ca data viitoare cand te confrunti cu un atac alergic sau cu o migrena sa ai in casa un ghiveci cu crini sau cu margarete, inainte sa-ti faci programare la medic. In vreme ce unele plante sunt mai bune decat altele pentru absorbirea poluantilor, toate plantele au proprietati folositoare pentru imbunatatirea calitatii aerului din locuinta.

Iata 8 beneficii asupra sanatatii ale plantelor de apartament:



1. Raceala

Plantele de apartament cresc umididatea si scad cantitatea de praf din aer cu pana la 30%, reducand astfel factorii care favorizeaza raceala.



2. Somnolenta

Excesul de dioxid de carbon duce la somnolenta. In timpul fotosintezei, plantele consuma dioxidul de carbon din aer.



3. Stresul

Plantele de apartament pot contribui la declansarea sentimentele de bine, ajutandu-te sa te calmezi si sa fii optimist. In plus, plantele au proprietatea de a scadea tensiunea arteriala datorita naturii lor de a te elibera de stres.



4. Durerile de cap

Plantele de apartament elibereaza oxigen in timp ce consuma dioxidul de carbon, asa ca scad sansele de a respira aerul inchis care contribuie la durerile de cap.



5. Alergii

Expunerea copiilor mici la plante care pot cauza alergii le poate imbunatati sistemul imunitar.



6. Congestie

Unele plante, precum eucaliptul, poate ajuta la decongestionarea sistemului respirator. Atentie, eucaliptul, poate fi folosit doar ca inhalant si nu consumat pentru ca, in acest ultim caz, este toxic.



7. Pielea uscata

Plantele sunt umidificatori naturali asa ca aerul din casa va deveni mai umed.



8. Insomnia

De vreme ce plantele elibereaza oxigen acest te poate ajuta sa iti imunatatesti calitatea somnului.