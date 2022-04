Ce spun astrele azi, 13 aprilie

Berbec

Pentru tine, ziua de astazi aduce o nevoie acuta de afirmare profesionala. In acest context, poti veni cu niste propuneri curajoase, dar fii atent, ca ai tendinta sa fii destul de agresiv si rigid. Tendinta de a-ti manipula colegii, ar trebui de asemenea, temperata. Dupa-amiaza, ai tendinta sa dramatizezi un gest nepotrivit al partenerului. Fii tolerant si concesiv. Nu e momentul discutiilor in contradictoriu.



Taur

O zi destul de dificila la locul de munca. Este posibil sa primesti niste vesti nu tocmai grozave, legate de schimbarea unor reguli de ordine interioara. De asemenea, este posibil sa te trezesti cu sarcini noi pe cap, iar asta nu iti place deloc. Incearca sa fii mai flexibil si rezista tentatiei de a te razbuna pe colegi. Sanatatea necesita mai multa atentie.



Gemeni

O zi buna, in care ai mai multa energie si pofta de viata. Iti este stimulata nevoia de afectiune, prin urmare esti tentat sa le pretinzi celorlalti, dar mai ales persoanei iubite, toata atentia. Nevoia de socializare este si ea stimulata, asa ca vei cauta locurile cu multa lume, unde ai posibilitatea sa conversezi si sa iti expui calitatile. Speculatiile financiare ar trebui evitate.



Rac

Astazi, probabil ca iti vei concentra atentia mai mult asupra familiei si a responsabilitatilor casnice. O problema aparuta in plan profesional nu-ti da pace si este posibil sa fii mai introvertit si abatut. Cei dragi te pot ajuta sa depasesti acest moment, daca le permiti. Oricum, aceasta problema se va rezolva in curand, cu conditia sa ai rabdare.



Leu

Este posibil sa te confrunti cu o problema legata de un act oficial. Fie s-a strecurat o greseala in redactarea unui astfel de document, fie intampini dificultati in obtinerea lui, fie apar niste neclaritati de natura juridica. In orice caz, e bine sa abordezi problema cu calm. Solutii exista, doar ca nu le vezi acum. Calatoriile intreprinse astazi pot fi insotite de incurcaturi, asa ca ar fi mai bine sa le amani.



Fecioara

Tema centrala a acestei zile este reprezentata de segmentul financiar. Ai sentimentul instabilitatii, esti nemultumit de modul in care esti remunerat sau, pur si simplu, faci o investitie pripita pe care o regreti. Nu este exclus sa te gandesti la o schimbare de loc de munca, mai ales daca ai primit deja o propunere. In orice caz, bugetul ar trebui conservat.



Balanta

Astazi ar fi bine sa faci apel la diplomatia ta proverbiala pentru a evita eventualele conflicte cu cei din jur. Ai stari de spirit schimbatoare, esti destul de irascibil si tinzi sa-ti proiectezi nemultumirile asupra celor dragi. Ar fi bine sa te concentrezi asupra unui proiect creativ care ti-ar putea aduce un succes de proportii.



Scorpion

Astazi, comunicarea cu cei din jur poate fi dificila. Fie esti destul de inchis si suspicios, fie nu reusesti sa te faci inteles. Din acest motiv, relatiile cu colegii de serviciu pot fi destul de tensionate. Pot aparea si invidii, gelozii sau intrigi din partea unei femei. Sanatatea merita atentie deosebita. Cateva ore de relaxare ti-ar prinde foarte bine.



Sagetator

Reusesti sa-ti pastrezi buna dispozitie si tonusul excelent. Ai o atitudine pozitiva care te ajuta sa iesi din orice situatie. Totusi, uneori tinzi sa invadezi spatiul intim al celor din jur, prin gesturile tale demonstrative si manifestarile zgomotoase. In ce priveste domeniul financiar, ar fi bine sa te abtii de la cheltuieli, investitii sau speculatii.



Capricorn

Astazi, poti fi destul de rigid si dominator.Tinzi sa-ti impui punctul de vedere cu orice pret si sa dai directive tuturor. Aceasta atitudine poate starni reactii ostile din partea familiei sau colegilor. Pe de alta parte, daca astepti o schimbare in plan profesional, iar aceasta intarzie, poti fi tentat sa apelezi la metode nu tocmai ortodoxe, pentru a-ti atinge scopurile. Mai bine asteapta pana maine. Totul va deveni clar.



Varsator

O zi in care poti intalni obstacole, in ce priveste incheierea unor acorduri, semnarea unor documente oficiale sau definitivarea unui contract. Calatoriile pot fi insotite de evenimente neplacute, asa ca fii prudent sau amana-le. Examenele si interviurile sunt de bun augur, cu conditia sa te concentrezi si sa fii cat mai concis.



Pesti

Astazi, ar fi bine sa-ti conservi resursele materiale. Poti fi tentat sa scoti din buzunar o suma mare de bani, pentru a ajuta un prieten aflat in impas. Insa, ulterior, aceasta decizie s-ar putea dovedi neinspirata, asa ca gandeste-te bine inainte sa faci acest gest. Atentie si la cheltuielile inutile sau investitiile impulsive.