Ce spun astrele azi, 11 aprilie

Berbec

Se pare ca ai nevoie de afectiunea celor dragi sau macar de o vorba de duh spusă, pe îndelete de aceștia. Pentru că in ultima vreme au tot fost discutii furtunoase pe teme diverse, discutii in care probabil ai adresat si niscai reprosuri, mai mult sau mai putin fondate, acum fie persoana iubita, fie copiii iti pot intoarce vorbele si atitudinea pe care ai avut-o fata de ei. Observa atent ce se petrece in acest segment de viata.



Taur

Ești preocupat de aspectele materiale care vizeaza casa si nevoile membrilor familiei. Posibil sa apara divergențe intre ceea ce doresti tu sa faci si ceea ce iti propun ceilalti. Fii prudent si tine cont si de cele spuse in preajma ta. Pe de alta parte, rezerva momente in care sa stai de vorba pe indelete cu o ruda draga sau chiar sa vizitezi un loc de suflet din copilarie. Fiecare ban cheltuit in sensul rezolvarii treburilor gospodaresti.



Gemeni

Ziua iti aduce alaturi persoane care au nevoie de sfaturile tale. Pentru ca esti un exemplu demn de urmat, beneficiezi si de energie astrala din plin, foarte usor reusesti sa convingi ca filozofia de viata promovata de tine este de mare folos si pentru altii. Totusi ai grija sa eviti exagerarile si fii cat mai natural. Pe de alta parte s-ar putea sa fii nevoit sa calatoresti frecvent, pentru a rezolva chestiuni personale sau profesionale.



Rac

Inceputul saptamanii anunta cheltuieli importante, fie pentru tine personal, fie pentru a ajuta pe cineva drag. Traversam o perioada in care fluctuatiile financiare sunt la ordinea zilei, asa incat rezuma-te la strictul necesar. Ai putea simti un imbold ascuns de a cheltui pe lucruri sau servicii care iti sunt de folos prea putin sau pe considerentul ca sunt la moda. Veniturile obtinute dintr-o colaborare cresc incet, dar sigur. Totul este să ai răbdare.



Leu

Excelentă zi, pentru ca beneficiezi de o energie astrală care te impulsionează să începi o nouă etapa de viata. Planifica tratamente de infrumusetare, de ingrijire corporala, dar si sufleteasca. In acest sens poti fi ajutat de prieteni sau de surse de informare deosebite, aparute ca prin farmec astazi in preajma ta. Insa, fereste-te sa povestesti altora prea multe despre tine si planurile tale de viata. Sprea seară, răsfață-te cu o plimbare prin magazinele preferate.



Fecioara

Ar fi bine sa te odihnesti pe indelete, sa meditezi la lucruri sfinte, pur si simplu sa fie o zi in care sa stai tu cu tine si sa te ingrijesti. Pentru ca energia vitala este la cote joase ai avea nevoie de ceva suplimente alimentare, dar si de aer curat, liniste și somn. De evitat, pe cat posibil, consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale, pentru ca exista un risc crescut de erori de tot soiul.



Balanta

Interesante lucruri se petrec in relatiile cu prietenii apropiati. Pe lângă informatii utile aflate pe neașteptate din varii discutii, poti obtine chiar un model de program de viata, care implică în primul rând schimbarea mentalității avute pana acum. Sigur ca la prima vedere, totul pare utopie, insa la o doua cercetare vei observa ca de fapt este usor si aplicabil. Alte teme importante ale zilei sunt calatoriile indepartate si completarea studiilor.



Scorpion

Este multa forfota in segmentul profesional. Sefii te provoaca la discutii neasteptate, colegii lasa totul pe umerii tai, iar membrii familiei au nevoie si ei de sprijinul tau. Bine este sa acorzi atentie sporita situatiilor de la locul de munca, pentru ca discordia pandeste in umbra si oricand poate rasturna si cea mai sigura postura sau intelegere avuta pana acum. Alege-ti cu grija vorbele si gesturile fata de anturajul socio-profesional in care activezi.



Sagetator

Cu partenerul de viata s-ar putea sa planuiesti o calatorie indepartata, fie de agrement, pentru studii, fie pentru a lucra. De asemenea, și dinspre segmentul profesional exista varianta sa primesti oferte de colaborare cu parteneri straini, sa primesti vizita unora sau tu sa mergi la cineva aflat departe de granitele tarii. Ordoneaza-ti gandurile, pentru ca haosul mental se poate ivi pe neasteptate, jucandu-ti feste greu de remediat.



Capricorn

Se întrezăresc cheltuieli pentru segmentul profesional in care activezi sau iti doresti sa activezi. Poate fi vorba despre plata unor taxe, impozite sau plata unor specialisti care te pot sfatui si ajuta mult in chestiunile profesionale. De asemenea, relationarea cu institutiile financiare este o alta tema usor de abordat astazi. Pe de alta parte, spre seara ar fi bine sa meditezi pe marginea celor petrecute astazi, pentru ca vei avea revelatii interesante.



Varsator

Multe răsturnari de situatie pot interveni in relatiile parteneriale. Este dificil sa stabilesti clar niste termeni si conditii de urmat in relatiile cu ceilalti, pentru ca fiecare are un alt plan si nimeni nu doreste sa-l divulge sincer. Pe de alta parte, lasa evenimentele sa-si desfasoare cursul si fereste-te, deocamdata, de planuri mărețe alaturi de partenerul de viata sau de cei din segmentul profesional. In a doua parte a zilei, relaxeaza-te cu o plimbare în aer liber.



Pesti

Este o zi foarte animată la serviciu. Treburile de rutină te sâcâie mult, insa înțelept ar fi sa acorzi atentia si eforturile necesare fiecarui detaliu. Evita sa te gandesti prea mult la chestiunile familiale si la discutiile cu membrii familiei. Altfel risti sa-ti scada randamentul si sa muncesti in zadar. Pe de alta parte, sanatatea este precara, fiind nevoie de ingrijiri serioase. Sunt posible consultatii si analize medicale sau planuri in acest sens.