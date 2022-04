Ce spun astrele azi, 9 aprilie

Berbec

Dorinta de a petrece acest weekend acasa, printre membrii familiei este mare si bine ar fi să-i dai curs. Îți sunt favorizate treburile gospodaresti, dialogurile cu neamurile si planurile de investitii domestice. Sunt posibile tensiuni in relatiile parteneriale, aspecte care te pot necaji. Fii prudent si rezolva pe indelete, atat indatoririle fata de parteneri, cat si cele fata de casa si familie. Fereste-te de a emite judecati si de a critica mult parerile altora.



Taur

Este rost de intalniri profesionale si discutii de anvergura cu colegii de munca la sfârșitul acestei săptămâni. Se vehiculeaza multe informatii in preajma ta, insa putine iti sunt de un real folos. Pe de alta parte, ai tendinta de a vorbi mult si chiar de a te destăinui persoanelor nepotrivite. Forfota din preajma ta iti aduce oboseală, de aceea selecteeaza-ti activitatile prioritare si discutiile care sunt importante pentru tine. Sanatatea este vulnerabila.



Gemeni

Te preocupă chestiunile financiare in zilele acestui final de saptamana. Veniturile tale sunt fluctuante, insa sunt ceva șanse să primesti bani de la un loc de munca. Pe de alta parte, sunt posibile cheltuieli neasteptate pentru nevoile sau chiar pentru mofturile celor dragi. Fii prudent si selecteaza-ti prioritatile financiare, pentru ca riscul de a cheltui tot ce ai este mare. Disputele cu persoanele din anturajul apropiat iti vor aduce informatii prețioase.



Rac

Sunt zile bune pentru a incepe o etapa noua de viata, pentru a face schimbari majore si mai ales pentru a relationa cu totul altfel cu ceilalti. Minunat este ca membrii familiei te sustin mult, insa totul este sa tii cont si de parerile lor. Evita exagerarile de orice fel! Aloca suficient timp si resurse materiale pentru a te odihni si pentru a-ti ingriji sanatatea, deoarece organismul tau este vulnerabil. Un alt punct sensibil al weekend-ului sunt cheltuielile care se pot ivi din senin.



Leu

Ar fi bine sa te detasezi de forfota cotidiana, sa te retragi in locuri linistite si sa meditezi pe marginea evenimentelor in care esti implicat. La inceput, posibil sa te cuprinda tot soiul de temeri legate de rude si prieteni, de calatorii sau de chestiunile profesionale nerezolvate. Insa, pana la urma, infruntand cu rabdare toate gandurile vei consta ca totul este o furtuna intr-un pahar cu apa. Răsfață-ți simturile cu mâncăruri alese, plimba-te in aer liber si dormi mult.



Fecioara

În acest weekend se întrezăresc intalniri si dialoguri cu multe persoane din anturajul socio-profesional. La prima vedere s-ar părea ca este ceva amical. Insă, la o a doua privire vei constata ca încet, dar sigur ți se deschid oportunitati de câștig dintr-o activitate profesionala. Fii prudent si vorbeste cat mai putin, dar asculta atent la tot ce se discuta in preajma ta. Poate unele subiecte iti vor displacea total, dar si acelea au rostul lor în calea ta.



Balanta

Esti inconjurat de multa lume la sfarsitul acestei saptamani. Stralucesti oriunde te-ai afla si toti ceilalti vor dori sa te auda si sa te vada. Dozeaza-ti eforturile, foloseste cuvinte alese si gesturi firesti. Chiar daca, unii iti vor pune bete in roatele reprezentatiei tale ai sanse deosebite de a te descurca excelent. Pe de alta parte este posibil sa fii solicitat si din partea membrilor familiei sau a unor rude care au nevoie de ajutorul tau moral si material.



Scorpion

Sunt posibile intalniri si dialoguri cu persoane erudite, cunostinte vechi pe care nu le-ai vazut si auzit de ceva vreme. De asemenea, vor apărea in preajma ta si persoane din strainatate. Este multa forfota in aceste zile de weekend, chiar s-ar putea sa primesti invitatii la un eveniment social in care ai un rol important. Fii tu insuti si lasa deoparte complexele de inferioritate! Chiar daca vei avea de-a face si cu persoane nepoliticoase, le vei putea evita compania foarte usor



Sagetator

Finalul acestei saptamani iti aduce in atentie cheltuielile comune cu altii. Sunt momente bune pentru a planifica achitarea facturilor sau investitiile pe termen lung. Cei dragi îți țin isonul, ba chiar te vor sprijini in tot ceea ce doresti să întreprinzi. Recomandabil ar fi sa tii cont de sfaturile sau indemnurile celorlalti. Poate exista o neconcordanta intre veniturile tale realizate din munca proprie si ceea ce vrei sa cheltuiesti alături de cei dragi.



Capricorn

Relatiile parteneriale te solicita din plin la sfarsitul acestei saptamani. Pentru ca tu esti implicat mai mult in domeniul profesional, relatia cu partenerul de viata are de suferit. Ar fi bine sa-ti indrepti atentia si spre cei dragi, altfel risti un conflict pe termen lung. Pe de alta parte, colaboratorii din segmentul profesional vor sa lucreze cu tine la nivel de egalitate, aspect de neconceput de catre tine. Si cu aceste persoane este rost de conflict deschis.



Varsator

Datorită concepțiilor diferite despre lume si viata, relatiile colegiale si cele cu persoanele din anturajul apropiat sunt anoste la finalul acestei saptamani. Fii deschis si la alte opinii! Selecteaza treburile prioritare si ocupa-te numai de ele. Sanatatea este vulnerabila, existand riscul ca intregul organsim sa aibe de suferit. Dar evita pe cat posibil consultatiile, analizele medicale si interventiile chrurgicale, pentru ca te poti trata singur suficient de bine.



Pesti

Capitolul amoros este umbrit in aceste zile de weekend. Probabil ca din cauza bugetului comun sau a unor bunuri patrimoniale, cei dragi vor fi ceva mai detasati de tine. Tu ai asteptari sentimentale prea mari de la altii. Discrepanța dintre ce isi doreste sufletul tau si ceea ce ti se ofera te necăjește profund, ba chiar îți poate șubrezi sănătatea. Fii mai intelegator cu cei dragi si lasă evenimentele să-și urmeze cursul firesc.