Descoperire de dincolo de mormânt. Telescopul Kepler, „mort” de patru ani, a dezvăluit geamănul lui Jupiter

Telescopul spațial Kepler al NASA a observat o exoplanetă asemănătoare lui Jupiter într-o nouă descoperire, chiar dacă instrumentul și-a încetat activitatea în urmă cu patru ani.



O echipă internațională de astrofizicieni care utilizează telescopul spațial Kepler al NASA, care și-a încetat activitatea în 2018, a descoperit o exoplanetă asemănătoare lui Jupiter, situată la 17.000 de ani-lumină de Pământ, ceea ce o face cea mai îndepărtată exoplanetă descoperită vreodată de Kepler.



Exoplaneta, desemnată oficial K2-2016-BLG-0005Lb, a fost observată în datele capturate de Kepler în 2016. De-a lungul vieții sale, Kepler a observat peste 2.700 de planete confirmate acum.



Geamănul lui Jupiter



„Kepler a putut, de asemenea, să observe fără a fi întrerupt de vreme sau de lumina zilei, ceea ce ne-a permis să determinăm cu precizie masa exoplanetei și distanța orbitală față de steaua sa gazdă”, a declarat Eamonn Kerins, astronom la Universitatea din Manchester, în Marea Britanie, într-un comunicat.



„Este practic geamănul lui Jupiter în ceea ce privește masa sa și poziția față de soarele său, care are o masă de aproximativ 60% din masa Soarelui nostru”.



Echipa, condusă de David Specht, doctorand la Universitatea din Manchester, a profitat de un fenomen prin care obiectele din spațiu pot fi văzute și studiate mai îndeaproape atunci când lumina unei stele de fundal este deformată și amplificată de gravitația unui obiect masiv mai apropiat.



În speranța de a folosi lumina deformată de la o stea îndepărtată pentru a detecta o exoplanetă, echipa a folosit trei luni de observații pe care Kepler le-a făcut asupra porțiunii de cer în care se află această planetă.



Telescopul Kepler și-a încetat activitatea în 2018



„Pentru a observa efectul, este nevoie de o aliniere aproape perfectă între sistemul planetar din prim-plan și o stea de fundal”, a adăugat Kerins în aceeași declarație. „Șansa ca o stea de fundal să fie afectată în acest fel de o planetă este foarte mică. Dar există sute de milioane de stele spre centrul galaxiei noastre, iar Kepler le-a urmărit timp de trei luni”.



Echipa a lucrat apoi cu Iain McDonald, un alt astronom de la Universitatea din Manchester, care a dezvoltat un nou algoritm de căutare. Împreună, au reușit să descopere cinci candidați în date, unul dintre aceștia prezentând cel mai clar semnele unei exoplanete. Alte date de la sol ale aceleiași porțiuni de cer au confirmat semnalele pe care Kepler le observase.



În afară de entuziasmul descoperirii unei exoplanete cu un instrument care nici măcar nu mai este activ, munca echipei este remarcabilă deoarece Kepler nu a fost conceput pentru a descoperi exoplanete folosind acest fenomen.



„Este uimitor ce a făcut Kepler”



În 2016, misiunea lui Kepler a fost prelungită. În 2013, după două defecțiuni ale roților de reacție, s-a propus ca Kepler să fie folosit pentru o misiune în cadrul căreia telescopul ar fi trebuit să detecteze exoplanete potențial locuibile, potrivit LiveScience.



Această prelungire a fost aprobată în 2014, iar misiunea a fost prelungită cu mult peste data de încheiere preconizată a telescopului, până când, în cele din urmă, acesta a rămas fără combustibil la 30 octombrie 2018.



„Kepler nu a fost niciodată conceput pentru a găsi planete folosind această tehnică, așa că, în multe privințe, este uimitor că a făcut acest lucru”, a declarat Kerins.



Această descoperire a fost descrisă într-un studiu, publicat pe ArXiv, urmând să fie inclusă în revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.