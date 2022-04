„Ești ceea ce mănînci”. Cum ne influențează mîncarea personalitatea?

Un studiu recent, la care au participat cercetători de la Școala de Sănătate Publică a Universității Texas A&M, a făcut un pas spre a demonstra că ar putea exista un adevăr în vechea zicală „ești ceea ce mănînci”.



Studiul, care a fost publicat recent în revista Nutrients, sugerează că există bacterii distincte, asociate cu fiecare trăsătură de personalitate.



„Acest lucru întărește multe dintre conceptele de sănătate publică legate de nutriție și sănătate”, a declarat Matthew Lee Smith, unul dintre cercetătorii care au participat la studiu. „Microbiomul intestinal poate influența personalitatea. Aceste constatări sînt mai mult sugestive decît definitive, dar au contribuit la înțelegerea noastră despre ce poate face sănătatea intestinală și cum îi face pe oameni să se simtă.”



Echipa de cercetare a studiat corelația dintre energia mintală (ME), oboseala mintală (MF), energia fizică (PE), oboseala fizică (PF) și microbiomul intestinal.



Legătura dintre microbiom și starea de spirit



Astfel, a constatat că bacteriile și metabolomul au fost asociate fie cu energia mintală, fie cu cea fizică, în timp ce bacteriile asociate cu inflamația au fost asociate cu oboseala mintală sau fizică.



„Ceea ce mîncați determină bacteriile și microbiomul din intestinul dumneavoastră”, a declarat Ali Boolani, autor principal al studiului. „Prin acest studiu, am făcut o legătură între microbiomul unei persoane și starea de spirit a acesteia”.



Atunci cînd cineva spune că este obosit, de cele mai multe ori este luată în calcul o lipsă de energie. Cu toate acestea, dovezi mai recente au arătat că cele două nu sînt atît de legate, așa cum am fost lăsați să credem anterior. Oboseala și energia sînt stări de spirit distincte, nu neapărat opuse una alteia.



Un aspect care contribuie la oboseală este alimentația, sau lipsa acesteia. Mîncarea este cea mai mare sursă de energie pentru indivizi, iar o dietă sănătoasă poate ajuta la combaterea unora dintre capcanele asociate cu oboseala. Cu toate acestea, ea nu este însă singurul factor, raportează EurekAlert.



Ce ascund, de fapt, stările de energie sau oboseală?



Echipa de cercetare a analizat un subset de indivizi dintr-un studiu mai amplu care a investigat microbiomul intestinal. Participanții au completat un scurt sondaj care a fost folosit pentru a identifica potențialele corelații între microbiota intestinală, energia și oboseala mintală și fizică.



Ei au descoperit că cele patru trăsături au profiluri unice, dar care se suprapun, sugerînd necesitatea de a explora în continuare rolul microbiotei intestinale pentru a înțelege senzațiile de energie și oboseală de lungă durată.



„Știm că energia și oboseala pot fi influențate de atît de multe lucruri, cum ar fi mîncarea, activitatea fizică, somnul, afecțiunile cronice sau medicamentele”, a spus Smith. „Înțelegerea modului în care nutriția și malnutriția sînt legate de oboseală și energie este importantă, deoarece căderile, oboseala cronică și energia scăzută pot diminua sănătatea și calitatea vieții pentru adulții în vîrstă care trăiesc cu afecțiuni cronice.”