Ce spun astrele azi, 8 aprilie

Berbec

Luna activeaza zona sufletului, prin urmare esti destul de sensibil la stimulii din exterior, dar mai ales esti influentat cu usurinta de emotiile celor dragi. E foarte bine ca astazi sa te ocupi in special de relatiile de familie, de treburi casnice si activitati care nu te solicita foarte mult. In relatiile apropiate, generozitatea si compasiunea sunt esentiale.



Taur

Astazi esti in rolul lui „Toma necredinciosul”. Esti suspicios, ai indoieli cu privire la unele relatii, ti se pare ca oamenii nu spun ce au de spus cu adevarat. Cu toate acestea, poate fi util ca, in loc sa judeci tot ce misca, sa observi totul cu detasare pentru a intelege unde e ceva de schimbat. Iar schimbarea nu poate fi facuta decat in atitudinea si perceptia ta.



Gemeni

Luna sta si astazi in Rac, in zona banilor si resurselor proprii, asa ca atentia ta se poate indrepta spre mijloace noi de castig sau metode prin care sa eviti niste pierderi. Daca esti intr-un impas financiar, acesta iti da ocazia sa afli cine iti este alaturi si cine nu. Relatiile de prietenie se triaza serios in aceasta perioada, dar partea buna este ca apar oameni noi in viata ta.



Rac

Interesele si nevoile proprii ar trebui sa fie astazi in prim plan, avand in vedere ca Luna se afla in Rac, adica in domiciliu. E posibil ca unele initiative profesionale sa aiba nevoie de revizuiri si reformulari, prin urmare e necesar sa fii deschis si flexibil pentru a recunoaste punctele vulnerabile. Un prieten joaca un rol major in asezarea lucrurilor pe un fagas favorabil.



Leu

Contextul astral de astazi te invita sa faci un pas inapoi, pentru a vedea imaginea de ansamblu a alegerilor si actiunilor din ultima vreme. Unele puncte de vedere e necesar sa fie schimbate. De asemenea, e necesar sa renunti la pesimism si neincredere, si sa adopti o gandire pozitiva, mai ales in privinta unor proiecte profesionale.



Fecioara

Luna se afla in zona prietenilor si poate aduce, in prima parte a zilei, suspiciuni cu privire la sinceritatea unor persoane din anturaj. De altfel, astazi pot iesi la iveala unele adevaruri care schimba semnificativ datele unor relatii de prietenie. Asadar, fii atent la informatiile si mesajele care ajung la tine.



Balanta

E posibil ca astazi sa se activeze niste temeri cu privire la evolutia unui parteneriat. Ai ajuns intr-un punct important al unei relatii, insa ceva nu functioneaza conform asteptarilor tale si apar tot felul de necunoscute in ecuatie. Tocmai de aceea, e necesar sa renunti la orice asteptare sau plan si sa te adaptezi la schimbari, cu creativitate si acceptare.



Scorpion

Ai niste obiective si dorinte clare, insa tinzi sa-ti pierzi rabdarea in drumul spre implinirea acestora. Contextul astral de astazi te provoaca sa exersezi rabdarea si acceptarea prezentului asa cum este, sa inveti sa inaintezi pas cu pas, fara sa te preocupe rezultatul final. Parteneriatele sunt infloritoare si aduc o mare contributie in evolutia ta, in aceasta perioada.



Sagetator

Luna se alfa in Rac, in zona resurselor altora, motivandu-te sa actionezi in sensul accesarii unor fonduri materiale sau informatii de care dispun cei din jur. Asadar, activeaza-ti relatiile, apeleaza la oamenii care detin parghiile necesare, fa tot ce simti pentru a-ti atinge scopurile. Astazi, succesul depinde de capacitatea ta de a coopera si a cere sprijin.



Capricorn

Unele alegeri ale tale, mai ales in ce priveste abordarea unor relatii si parteneriate, pot fi contestate astazi de cineva din familie. Cert este ca feedback-ul primit de la cei dragi nu corespunde cu intentiile si credintele tale. Cu toate acestea, nu strica sa asculti ce au de spus apropiatii. Nu stii niciodata de unde vine un mesaj pretios.



Varsator

Luna in Rac, activeaza, in cazul tau, zona muncii si serviciului. Muncesti mult, probabil ai o lucrare de finalizat, asa ca intreaga ta energie este dirijata in aceasta directie. E posibil, insa, sa apara elemente noi, neprevazute, pe parcurs. Acestea te provoaca sa iesi din zona de confort si sa aduci ceva nou in activitatile in care te angajezi.



Pesti

Pe tine, Luna in Rac te face sensibil, empatic si generos. Atat de generos, incat tinzi sa promiti sau sa daruiesti mai mult decat iti poti permite. Mai ales daca persoana iubita sau propriul copil are nevoie de ceva, esti primul dispus sa se sacrifice. Astazi, fericirea oamenilor dragi este cea mai importanta pentru tine.