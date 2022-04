Dieta nu este întotdeauna scumpă: lista produselor ieftine pentru slăbit

Medicul endocrinolog, nutritionista Anastasia Tarasco, a enumerat produse ieftine pentru slăbit.



Specialista ne-a sfătuit să includem în dieta zilnică legume de diferite culori, cu excepția celor cu un conținut ridicat de amidon - porumbul și cartofii. "Mai mult, se recomandă consumarea acelor legume care cresc în regiunea dvs. — acestea sînt tot felul de varză, dovlecei, verdeață etc. Nu există restricții în consumul de legume, singura condiție este să nu adăugați diferite sosuri complexe", a spus ea.



Tarasco a adăugat că în orice dietă este important să existe proteine ușor digerabile, care se conțin în carnea de pui, curcan, vită, ouă și brînză de vaci. Dacă vă simțiți foame, specialistul v-a sfătuit să adăugați niște carbohidrați care sînt în cereale integrale.



De asemenea, în dietă ar trebui incluse uleiurile vegetale nerafinate sau o mînă de nuci. "La desert recomand fructe de sezon: una sau două pe zi sau fructe uscate (30-40 grame pe zi), mierea de asemenea se permite", a menționat nutriționista.



Potrivit lui Tarasiuc, un produs ieftin pentru pierderea în greutate sînt și morcovii, care constă în principal din apă și au un conținut scăzut de calorii. În același timp, ei sînt bogați în fibre, care ajută ca alimentele să fie mai bine absorbite, precum și vitamina K, antioxidanți, potasiu și beta-caroten.



În plus, nutriționista a menționat că ar trebui de acordat atenție spanacului, deoarece are o valoare nutritivă ridicată și un conținut scăzut de calorii. Boboasele, de asemenea, conțin o cantitate mare de fibre și proteine, care ajută la reducerea poftei de mîncare.



Tarasco a comandat consumul de grapefruit atunci cînd vrem să pierdem în greutate. Acestea conțin o mulțime de micro - și macroelemente utile: vitaminele A, C, B6, calciu, fosfor, acid folic, magneziu, potasiu și cupru. În plus, acest fruct are un efect benefic asupra întăririi imunității.