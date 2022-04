5 alimente pe care le mănînci greșit

Vrei să te bucuri de toate beneficiile alimentelor pe care le consumi? Atunci consumă-le inteligent. Time.com a făcut lista greșelilor pe care să nu le mai faci.



1. Legumele

Greseala: fierbi sau gatesti la cuptorul cu microunde legumele

Varianta mai buna: gatitul la aburi Este cea mai buna varianta, intrucat pastreaza toti nutrimentii legumelor. Broccoli, de exemplu, isi pierde proprietatile daca este fiert, insa daca este gatit la aburi isi pastreaza chiar si continutul de sulforafan (compus cu proprietati puternic anti-cancer, prezent in legume crucifere).



2. Căpșunile

Greseala: le tai felii inainte sa le mananci

Varianta mai buna: mananca-le intregi Capsunile intregi contin cu 8-12% mai multa vitamina C decat cele taiate. Asta se intampla pentru ca vitamina C se descompune la lumina si oxigen. Cel mai bine este sa tii capsunile in frigider inainte sa le consumi.



3. Vinul

Greseala: Lasi sticla sa “respire”

Varianta corecta: Savureaza o sticla proaspat deschisa Daca o sticla de vin rosu este deschisa de mai mult de 12 ore, acizii organici si polifenolii incep sa se descompuna, ceea ce inseamna ca toate beneficiile vinului dispar.



4. Roșiile

Greseala: le mananci crude

Varianta mai buna: le incalzesti inainte Daca faci acest lucru, creste semnificativ nivelul de licopen, substanta cu efecte anti-tumorale in cancerul de prostata, san, vezica urinara, pancreas, plamani si piele. Gateste rosiile in ulei de masline pentru un pachet nutritional complet.



5. Alimentele congelate

Greseala: sari peste ele la supermarket

Varianta mai buna: consuma-le cat mai des Produsele congelate au niste atuuri greu de egalat. Fructele si legumele congelate au un nivel mult mai mare de nutrienti decat cele “proaspete”, intrucat sunt congelate imediat dupa ce sunt culese. Pe de alta parte, cele de pe rafturile magazinelor sunt culese inainte sa fie coapte (un minus din start la nutrienti), apoi transportate sute, mii de kilometri pana ajung la magazinele de langa tine.