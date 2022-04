Alimente care curăță plămînii

Alimente pentru vindecarea plămînilor. Pe lîngă renunțarea la fumat, evitarea poluării și infecțiilor, puteți menține sănătatea plămînilor și consumînd alimente care curăță, detoxifiază și scad inflamația.



Iată cîteva exemple:



Somon



Somonul conține o cantitate mare de acizi grași Omega-3. În timp ce aceste grăsimi sănătoase au fost recunoscute pe scară largă pentru efectele lor de reducere a colesterolului, studiile arată că pot ajuta la ameliorarea simptomelor astmului.



Somonul nu numai că este bun pentru sănătatea plămînilor, ci ajută și la prevenirea bolilor cardiace. Desigur, somonul nu este singurul pește bogat în acizi grași Omega-3. Păstrăvul, sardinele și hamsia conține, de asemenea, aceste grăsimi sănătoase.



Alimente pentru vindecarea plămînilor. Nuci



Nucile sînt o altă sursă excelentă de grăsimi benefice. Cercetările arată că un pumn de nuci pe zi poate reduce riscul de cancer. Unele studii susțin că o porție de nuci în fiecare zi vă poate reduce riscul de cancer cu pînă la 50%.



Semințe de in



Semințele de in nu numai că au acizi grași Omega-3, ci au și lignani care oferă o serie de beneficii. Într-un experiment efectuat pe șoareci expuși la compuși toxici, animalele a căror dietă a inclus semințe de in au prezentat mai puține leziuni pulmonare la examenul microscopic.



Cercetătorii nu au putut stabili dacă acizii grași Omega-3 sau lignanii au cauzat acest rezultat. Dar ideea rămîne în continuare – semințele de in oferă beneficii mari pentru plămîni și sănătatea generală.



Alimente pentru vindecarea plămînilor. Condimente care reduc inflamația



Știința medicală a demonstrat că inflamația cronică are un număr mare de efecte negative asupra sănătății dumneavoastră. Aceasta înseamnă că alimentele care luptă împotriva inflamației sînt deosebit de bune și pentru plămîni. Să vedem cîteva exemple:



Ghimbir



Ghimbirul este un condiment care a fost mult timp un remediu pentru astm în fitoterapie. Nu numai că luptă împotriva inflamațiilor, ghimbirul pare să promoveze în mod natural relaxarea musculară netedă în căile respiratorii ale plămînilor, ceea ce ajută la ușurarea respirației.



Curcuma (curcumina)



Curcumina din ingredientul antiinflamator activ care se găsește în curcuma, un condiment comun în alimentele din Orientul Mijlociu și din Asia. Curcuma are multe dintre aceleași beneficii pentru plămîni ca și ghimbirul.



Usturoiul



Usturoiul este un alt condiment care reduce inflamația în organism. Nu numai că reduce inflamația, dar are și proprietăți antiseptice care ajută corpul să îndepărteze infecțiile. Un studiu a indicat că un consum de usturoi crud ar putea reduce rata cancerului pulmonar la fumători cu pînă la 40%.



Ceapă



Consumul de ceapă reduce inflamația și scade nivelul colesterolului, ceea ce poate oferi un impuls sistemului cardiopulmonar.



Ardei iute



Ardeiul iute, nu numai că adaugă o notă picantă mîncărurile, dar stimulează, de asemenea, secrețiile sănătoase din corp, care protejează membranele mucoase. Acest lucru este important deoarece plămînii conțin o cantitate enormă de țesut de membrană mucoasă unde are loc schimbul de oxigen / dioxid de carbon.



Ardeiul iute conține beta-caroten, care este un puternic antioxidant care s-a dovedit că ameliorează simptomele astmului.



De asemenea, conține cantități mari de capsaicină, un compus care ajută la combaterea infecțiilor, la menținerea sănătății membranei mucusului și promovează îmbunătățirea fluxului sanguin. Un flux sanguin sănătos promovează nutrienți suplimentari pentru plămîni.