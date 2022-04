Ce spun astrele azi, 1 aprilie

Berbec

Astazi, semnul tau zodiacal, este gazda unui aspect frumos (Luna Noua), care te inzestreaza cu initiativa si inspiratie. Nu este exclus sa-ti vina o idee geniala, in ce priveste o afacere sau un proiect. Oricum, incepi sa te gandesti serios la o schimbare, o innoire in domeniul profesional. Totusi, incearca sa pastrezi proportiile. Vanitatea si dorinta de putere pot naste reactii adverse la locul de munca. Fii receptiv la sfaturile sau informatiile primite de la un prieten sau o cunostinta.



Taur

Astazi, poti intra in posesia unor informatii valoroase sau poti strange date importante. Este o zi recomandata pentru astfel de demersuri, dar si pentru introspectie si autoanaliza. Ai putea descoperi lucruri uimitoare despre tine, care te vor conduce la raspunsuri pe care le-ai cautat multa vreme. Respectiv poti afla, de exemplu, din ce motiv nu a mers un anume proiect sau ce e necesar sa faci de acum incolo, pentru a-ti realiza un obiectiv. Suprasolicitarea ar trebui evitata. Sanatatea are nevoie de atentie sporita.



Gemeni

O zi frumoasa, in care poti pune la cale un proiect indraznet sau macar participi la niste discutii, cu oameni dispusi sa te sprijine. Este un moment valoros, mai ales daca e vorba despre o idee mai veche, legata de implementarea unei strategii noi, intr-o afacere. Nu mai putin important este si faptul ca astazi te poti integra intr-un colectiv nou, intr-un club, ori o asociatie. Practic, este vorba despre largirea ariei de cunostinte si relatii. Participarea la un eveniment, o receptie sau o petrecere, este foarte posibila si chiar indicata.



Rac

Luna Noua in Berbec, plasata in zona carierei, iti ofera sansa extraordinara de a incepe un proiect profesional sau o afacere inedita. Chiar daca nu se concretizeaza astazi, macar te gandesti la asta, vorbesti cu oamenii potriviti sau construiesti un plan de atac. Oricum, ai incredere in intuitia ta si ai curajul sa-ti asumi schimbarea, chiar daca in acest moment, nu ai nicio garantie ca va iesi bine. Poate fi o oportunitate unica si e pacat sa treci pe langa ea. Asadar, fii atent cine si ce pont iti vinde, dar mai ales, pune-ti creativitatea la treaba.



Leu

Luna Noua in Berbec te poate motiva si poate marca inceputul unei perioade de mari schimbari, in sfera credintelor si principiilor. Poti face demersuri in sensul evolutiei spirituale si/sau profesionale, in contextul unei noi viziuni asupra vietii. Este posibil sa alegi sa participi la un curs, sa te inscrii la o facultate noua sau la un masterat, ori pur si simplu, sa te documentezi si sa te informezi pe cont propriu. In acest context, nu este exclus sa te gandesti la o reprofilare profesionala. Pe de alta parte, poate fi vorba si despre demararea unor demersuri juridice (poate infiintarea unei firme). De preferat este ca, in oricare din situatii, sa ai curajul de a materializa ideile, indiferent de temerile pe care le ai.



Fecioara

Luna Noua plasata in zona banilor altora si a transformarilor personale profunde poate activa in interiorul tau, nevoia de a schimba atitudinea fata de bani, dar mai ales, de a reconfigura regulile de functionare intr-un parteneriat de afaceri, astfel incat sa ai mai multe beneficii. Atentie insa la tendinta de a obtine controlul cu orice pret si de a-i manipula pe ceilalti. Aceasta tendinta poate fi valabila si pentru relatia de iubire. De asemenea, este o zi in care poti relua niste demersuri, pentru obtinerea unui credit bancar, a unui imprumut, sau a unei sponsorizari/finantari.



Balanta

Luna Noua plasata exact in zodia "de peste drum", activeaza zona parteneriatelor, asocierilor, relatiilor oficiale. Se poate spune ca acest aspect "iti forteaza oarecum mana", sa faci ordine in relatiile tale. Este momentul inlaturarii relatiilor "toxice", in care nu te mai simti confortabil si inceperea unora noi. Exista insa si varianta pastrarii unor relatii, dar intr-o cu totul alta forma. Spre exemplu, daca in relatia cu partenerul de viata, au existat tot felul de tensiuni si nemultumiri, acum poti transa lucrurile. Ai ocazia de a reformula aceasta relatie si de a stabili noi coordonate de convietuire. Sigur ca acest proces poate fi dureros pe alocuri, mai ales ca te obliga sa fii sincer cu tine si sa-ti recunosti greselile.



Scorpion

Pentru tine, Luna Noua de astazi se situeaza pe zona sanatatii, a locului de munca si preocuparilor cotidiene. Asadar, este posibil sa te gandesti foarte serios sa faci o schimbare in privinta serviciului. Fie sa il schimbi cu totul si sa faci altceva de aici inainte (mai ales daca e o intentie mai veche, nematerializata), fie sa schimbi departamentul sau sa te implici intr-un proiect nou, fie, pur si simplu, sa iti schimbi atitudinea fata de colegi/subalterni, fata de modul in care iti desfasori activitatea. Oricum, ai idei inovatoare, care merita tot efortul necesar, pentru a fi puse in aplicare. Deciziile de schimbare pot viza si aspectul sanatatii, in sensul renuntarii la unele obiceiuri alimentare.



Sagetator

In cazul tau, Luna Noua se situeaza intr-un sector foarte frumos al cercului zodiacal si anume, acela al creativitatii, expresiei de sine, bucuriei de viata, iubirii. Prin urmare, aceasta zi iti poate deschide apetitul pentru o noua relatie de iubire, dar si pentru distractie si aventura. Cu siguranta este o zi excelenta pentru a lasa libera creativitatea, pentru a relua un proiect pe care l-ai gandit mai demult, sau chiar pentru a relua o relatie amoroasa. Recomandarea astrologului: deschide-ti inima, urmeaza-ti intuitia, manifesta-te cum simti, fara a-ti face griji ca ai putea fi judecat. Activitatile costisitoare, precum si speculatiile financiare, sunt contraindicate.



Capricorn

Pentru tine, ziua de astazi poate fi extrem de confruntanta, in prinicipal din punct de vedere psihic. Asta pentru ca esti nevoit sa infrunti si sa recunosti o parte din inhibitiile, blocajele, limitele tale. Poate fi o stare destul de inconfortabila si incomoda, dar in egala masura valoroasa. Pentru ca astfel poti inlatura multe dintre aceste blocaje. Poate fi vorba si despre o schimbare, de fapt despre o teama de schimbare, care ar putea insemna pierderea sigurantei, in ce priveste locuinta, familia, caminul. In acest context, pot exista discutii cu cei dragi, legate de nemultumirile, dar si de asteptarile tale. Evita sa-ti versi frustrarile asupra membrilor familiei si mai ales, renunta la a despica firul in patru. Ti-ar prinde foarte bine, sa-ti dedici cateva momente de intimitate si singuratate.



Varsator

O zi in care iti poti revizui atitudinea fata de cei din jur, dar in special fata de colegi, amici si rude (frati/surori). De asemenea, poti realiza unde ai gresit intr-o relatie cu cineva apropiat si ai ocazia acum, sa indrepti acea greseala. E bine ca astazi, sa fii atent si receptiv, la informatiile care-ti ajung la urechi, pentru ca unele dintre ele pot fi cu adevarat valoroase. Daca ti-ai planificat o intalnire de afaceri, o negociere sau un examen, e bine sa tratezi cu seriozitate acest tip de activitati, pentru ca iti pot marca existenta pentru o perioada de timp indelungata (ani buni). Luna Noua de astazi, iti poate creste gustul pentru studiu si pentru calatorii. S-ar putea chiar sa-ti faci niste promisiuni sau planuri, in acest sens.



Pesti

In ce te priveste, Luna Noua se plaseaza pe zona banilor obtinuti din munca proprie si a administrarii resurselor, mai ales materiale. Cu siguranta, acest aspect va aduce schimbari esentiale, daca nu in buget, macar in atitudinea fata de bani. Iti doresti sa devii mai eficient si chiar sa inventezi noi metode si mijloace, prin care sa castigi mai multi bani. Poate ca aceste idei nu se vor materializa astazi, dar cu rabdare si persistenta, se vor materializa in cateva saptamani. Atentie cui imprumuti bani! Este posibil, ca un prieten de calitate indoielnica, sa-ti ceara o suma de bani imprumut sau sa te manipuleze, pentru a obtine un serviciu de la tine.