Traian Băsescu a făcut, joi, la poarta casei, primele declarații după externare și decizia definitivă de colaborare cu Securitatea. Fostul președinte a fost notificat să părăsească vila de protocol în care locuiește, cea de la RA-APPS, după ce și-a pierdut acest drept odată cu decizia definitivă a instanței. El spune că își caută un apartament cu trei camere.



„Sunt zglobiu. Acum mă simt bine. Trebuia să fiu acasă, avem de luat decizii. Trebuie să caut un apartament și după ce mi se pare mie că l-am găsit trebuie să fie de acord și Maria. Să avem în apropiere un magazin, o stație de metrou. Mă duc până la bancă pentru că eu nu am investit în imobiliare, ci în titluri de stat, iar ele ar trebui vândute să ne luăm un apartament. Vrem unul cu trei camere având în vedere facturile uriașe care vin la gaze și electricitate”, a spus Traian Băsescu.



Întrebat despre posibilitatea de a pierde mandatul de europarlamentar, acesta a spus: „Nu a fost un lucru făcut după alegeri. Nu am ascuns nimic. Și acum sunt convins că nu există nicio frază care să implice atitudini politice. Eu am fost ales cu anunțul CNSAS făcut”.



Acesta a spus că a făcut un tratament pentru pneumonie. Referotor la decizia instanței, acesta a spus că se conformează legii și va evacua vila de protocol din capitală. El a spus că decizia va fi atacată la CEDO: „Este un ultim apel. Au rămas doar două trepte de jurisdicție, dar voi folosi CEDO. Discutăm de niște drepturi viagere date de lege”.