Șeful „Moldovagaz”: R. Moldova îi va plăti Gazprom-ului în euro și ruble pentru gazele primite

Din 1 mai, Republica Moldova îi va plăti Gazprom-ului în euro și ruble pentru gazele primite. Potrivit Infotag, acest lucru a fost afirmat miercuri seară, într-un interviu acordat newsmaker.md, de către Vadim Ceban, președintele Consiliului de administrație al SA Moldovagaz.



El a menționat că și anterior "Moldovagaz" îi plătea "Gazprom"-ului în câteva valute - dolari, ruble și euro.



"Acest lucru este prevăzut de actualul contract. De exemplu, în februarie, am plătit cel mai mult în dolari, dar am plătit și în euro și ruble. Conform acordului cu Gazprom, semnat pe 29 octombrie 2021, din 1 mai 2022, plata se va face în ruble și euro", a spus Ceban.



El a spus că "Moldovagaz" nu a primit o notificare de la Gazprom despre trecerea la achitările în ruble.



"Această decizie nu vizează Moldova, ne ghidăm după acord. Dacă va exista o asemenea decizie, va fi necesară modificarea contractului. Pentru noi, ar fi de preferat să plătim în euro, întrucât în condițiile volatilității cursului rublei riscăm să pierdem din diferența de curs. În plus, vor exista probleme cu o lipsă de ruble în băncile noastre", a spus Ceban.