Motorina, mai scumpă decât benzina

Motorina ajunge să coste mai scump decât benzina cu cifra octanică 95. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit pentru miercuri un preț maximal la motorină de 27,25 lei, cu 0,28 de bani mai mult decât azi, iar pentru benzină 95 – 27,17 lei, cu șase bani mai mult, transmite IPN.



Determinarea prețurilor maximale de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se bazează pe valoarea medie a cotațiilor medii Platts pentru 14 zile anterioare corelată la cursul de schimb leu/dolar. La aceasta se adaugă acciza, taxa pe valoare adăugată și marja comercială specifică. „Prin urmare, orice scădere sau creștere a prețului pe piețele internaționale, este resimțită abia peste câteva zile la pompele stațiilor de alimentare din Republica Moldova”, precizează ANRE.



„Pe parcursul lunii martie, piețele internaționale au înregistrat două valuri consecutive de creștere a cotațiilor la produsele petroliere. Acestea reprezintă consecința directă a evenimentelor tragice din Ucraina și a sancțiunilor impuse Federației Ruse. Cel mai mult s-a făcut resimțită oferta redusă de motorină în raport cu cererea, statele europene fiind cele mai expuse. Importurile din Federația Rusă reprezintă aproximativ 15% din consumul de motorină al Europei, iar rafinăriile de pe continent importă și petrol din Rusia pentru a produce local carburanți pentru piața europeană. Dacă anterior prețul motorinei pe piețele internaționale era mai jos cu 30-120 $/tona, atunci pe parcursul lunii martie acesta a ajuns să depășească prețul benzinei, în unele zile fiind mai mare cu 100-170 $/tona”, se menționează într-un comunicat de presă al Agenției.



La mijlocul lunii martie, ANRE anunța că prețurile pentru comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard – benzina COR 95 și motorina – și-au atins nivelurile maxime și prețurile la pompă se stabilizează.



Citește mai mult: https://www.ipn.md/ro/motorina-mai-scumpa-decat-benzina-7966_1088803.html#ixzz7OvoMYI32

Follow us: @IPN_News_Agency on Twitter | ipn.md on Facebook