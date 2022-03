Studenții din Moldova, inclusiv ucraineni refugiați, pot obține o bursă care acoperă plata pentru un an de studii

Tinerii și tinerele din Moldova, inclusiv studenții ucraineni refugiați, care își vor începe studiile universitare în Moldova în septembrie 2022, pot beneficia de o bursă care va acoperi integral plata pentru un an de studii. Proiectul de numește „You study – We pay” și este implementat de către ONG-ul Impact Moldova.



Pentru cine este proiectul?



# Studenți/studente care își urmează studiile în Moldova (studenți/studente care urmează să fie sau cei care deja fac licența sau masteratul);



# Studenți/studente motivați/motivate, curioși/curioase și implicați/implicate în activități extracurriculare;



# Au o situație financiară dificilă și nu își permit să plătească taxa de școlarizare universitară.



Ce veți primi dacă câștigați bursa?



# Acoperire integrală a plății pentru un an de studii pentru studenții/studentele selectați/selectate;



# Indemnizație lunară în cazuri speciale.



Când au loc toate etapele?



# Perioada de înscriere – până la 15 mai 2022;

# Perioada interviului – 23-29 mai 2022;

# Rezultate – 4-5 iunie 2022;

# Premiul bursei – iulie-august 2022.



Cum să participi?



Trimite CV-ul și scrisoarea de intenție (maxim 1,5 pagini fiecare) cu titlul „Cerere Impact Moldova – [Nume Prenume] – Studii” plus dovada notelor și dovada salariului părinților sau a salariului propriu la impactmoldova2021@gmail.com până la 15 mai 2022.



Dacă ești selectat(ă) vei fi invitat(ă) la interviul pentru etapa a doua.



Vedeți aici cine sunt cei patru tineri din Moldova care au câștigat bursa în anul 2021.