Cea mai bună băutură pentru a preveni efectele îmbătrânirii, potrivit unui nou studiu

Noi cercetări au descoperit că un consum zilnic de ceai ar putea ajuta la combaterea tulburărilor cognitive și ne-ar putea proteja de pierderea memoriei.



În cadrul studiului, publicat în revista Frontiers in Nutrition, cercetătorii de la Departamentul de Psihiatrie Geriatrică al Facultății de Medicină a Universității Jiao Tong din Shanghai au examinat peste 1.500 de subiecți cu vârste de peste 60 de ani, comparând rezultatele evaluărilor cognitive cu informații despre cât de des beau ceai într-o săptămână obișnuită.



Cercetătorii au descoperit că cei care beau ceai au fost mai puțin predispuși la declin cognitiv.



În plus, peste 100 dintre participanți au fost supuși unor scanări RMN în care cercetătorii au analizat modul în care dimensiunea diferitelor părți ale creierului lor a fost comparată cu obiceiurile de a bea ceai.



Ceaiul poate juca un rol în conservarea funcțiilor cerebrale



Aceștia au descoperit că în corpul calos, regiunea creierului care face legătura între emisfera stângă și cea dreaptă și care joacă un rol important în cogniție, partea posterioară era mai mică la băutorii de ceai decât la cei care nu beau ceai.



Cu cât această zonă era mai mică, cu atât scorurile participanților la un test de învățare asociativă se modificau mai puțin pe măsură ce îmbătrâneau. Mai exact, abilitățile de învățare asociativă ale participanților scădeau mai puțin. Așadar, ceaiul poate juca un rol în conservarea funcțiilor cerebrale prin afectarea dimensiunii corpului calos posterior.



Cum ne putem păstra mintea ageră?



Cu toate acestea, mulți alți factori ai stilului de viață intră în joc, iar consumul de ceai nu va depăși alegerile greșite ale stilului de viață. Exercițiile fizice regulate, o dietă nutritivă și bogată în antioxidanți ar putea, de asemenea, ajuta.



În plus, experții au identificat o serie de alte alegeri legate de stilul de viață care ne-ar putea ajuta să ne păstrăm mintea ageră. Astfel, s-a dovedit că somnul joacă un rol important în buna funcționare a creierului nostru. În plus, activitățile care îl solicită, cum ar fi învățarea continuă, pot influența performațele cognitive și la bătrânețe, potrivit EatThis.