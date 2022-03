Ce se întâmplă dacă bei borş. Puţină lume ştie, însă acest produs...

Puterea terapeutică a borşului vine şi de la drojdia de bere care ajută fermentaţia, ingredient care conţine vitaminele din complexul B, vitaminele D şi H (biotina), enzime, minerale în forme uşor asimilabile (calciu, magneziu, fosfor), plus oligoelemente vitale pentru sănătate, seleniu, dar, mai ales, crom. Borşul sau zeama rezultată din macerarea târâtelor de grâu conţine şi un complex de vitamine B şi C, minerale, aminoacizi esenţiali şi carbohidraţi.



Acest aliment, folosit de obicei pentru ciorbe, are beneficii multiple pentru sănătate. Fiind un produs natural, borşul este foarte bogat în enzime.



Nutriţioniştii recomandă cura cu borş pentru revigorarea întregului organism. Dacă vreţi să fiţi în formă, beţi câte o cană cu borş cu 15 minute înaintea fiecărei mese principale, timp de 20 de zile. După o pauză de şapte zile, cura se poate repeta.



Dacă aveţi probleme cu ficatul sau cu bila, beţi pe stomacul gol, cu 15 minute înainte de masă, câte o cană de borş. Pentru a fi mai eficientă terapia, în cana cu borş se adaugă o jumătate de linguriţă de pulbere de pelin.



Calităţi curative şi acţiune farmaceutică – Puţin cunoscut în ţările occidentale, la români (ruşii sunt şi ei maeştri ai terapiei cu borş) există o sumedenie de tradiţii legate de virtuţile purificatoare şi energizante ale acestei licori, considerată în multe zone ale ţării drept miraculoasă. În regiunea Bucovina, de pildă, înainte de intrarea în post şi înainte de mesele de sărbători, toate vasele şi tacâmurile erau clătite în borş şi apoi erau binecuvântate cu semnul crucii, ca să fie „spălate toate relele”. În credinţa populară, borul îi scapă pe copii de deochi şi le redă pofta de mâncare.



Afecţiuni pentru care se recomandă: Faima cea mai mare care şi-a câştigat-o borşul este prin aceea că are capacitatea, încă neexplicată de ştiinţă, că trezeşte omul din beţie. Mai mult, el înlătură mai toate simptomele intoxicaţiei cu alcool (ale mahmurelii), fiind un remediu fără egal în această direcţie. Este perfect în cazul bolilor respiratorii cronice: bronşită, astm, sinuzită, adjuvant în tuberculoză, alcoolism, indigestie, vomă, oboseală cronică.