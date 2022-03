Îmbrăcămintea sintetică ne pune în pericol sănătatea

Îmbrăcămintea sintetică a avut o perioadă de glorie, apoi a fost abandonată, acum se reîntoarce în modă, dar cu numeroase riscuri pentru organism.



Dermatitele şi alergiile sînt doar cîteva dintre afecţiunile pe care haine sintetice le pot provoca, scrie descoperă.ro. Încîntaţi de culorile strălucitoare, costurile reduse şi versatilitatea, începem să folosim din ce în ce mai mult ţesăturile obţinute din petrol. Deşi riscurile sînt greu de contabilizat, pentru că în aceşti ani ţesăturile sintetice au evoluat tehnologic, acum există şi microfibre care absorb transpiraţia, ţesături care lasă apa să treacă, ţesături care rezistă la radiaţia ultravioletă etc, cu toate astea, materialele sintetice au anumite caracteristici. În primul rînd, nu lasă pielea să respire (în special fibrele de nylon, poliamidă, lycra).



Această sufocare poate determina:



1. Acneea, prin obturarea glandelor sebacee.



b. Pitiriazis versicolor şi alte micoze, pentru că menţin transpiraţia acidă mai mult pe piele. Inclusiv mirosul neplăcut în anumite zone: axilă, picioare etc.



c. Pielea uscată, din cauza deshidratării cutanate. La xeroza prelungită se fac microfisuri cutanate, adevărate porţi de intrare pentru viruşi, microbi, ciuperci.



d. Dermatitele iritative, care apar în urma frecării.



e. Dermatitele alergice, prin menţinerea diverşilor alergeni în contact cu pielea, sau chiar dermatite de contact la unele din fibrele respective, sau la vopseaua aplicată pe ele.



Ţesăturile sintetice sînt ieftine, iar hainele confecţionate din materiale sintetice sînt, uneori, copiate, aşa că sînt vopsite toxic. Nu cumpăraţi fake-uri. Nu achiziţionaţi astfel de haine pentru copii, care sînt mai sensibili decît adulţii.