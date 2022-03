Traian Băsescu a fost internat de urgență la Paris. Acesta a ajuns în capitala Franței cu un avion privat, în această dimineață.



Traian Basescu ar fi fost dus in aceasta dimineata la o clinica din Paris. Potrivit surselor Realitatea PLUS, ar fi suferit un accident vascular cerebral.



S-ar fi prezentat cu tensiune mare la spital, apoi ar fi fost confirmat cu AVC.



Informația nu este confirmată oficial până în acest moment.



Fostul presedinte nu raspunde la telefon.



Acesta și-ar fi întrerupt brusc contactul cu familia, potrivit Realitatea PLUS.



Săptămânile trecute, fostul președinte ar fi fost internat intr-un spital din România pentru a-și verifica starea de sănătate.



În urmă cu două zile, fostul președinte a primit verdictul final din partea CNSAS.



Înalta Curte de Casație și Justiție a decis miercuri că fostul președinte român Traian Băsescu a fost colaborator al Securități. Decizia este definitivă.



Judecătorii Curții Supreme au respins acțiunea lui Traian Băsescu împotriva deciziei Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității, care l-a declarat colaborator al fostei Securității.



„Respinge, ca fiind inadmisibilă excepţia de nelegalitate invocată de recurentul-pârât Băsescu Traian. Respinge, ca fiind nefondat, recursul, astfel cum a fost precizat la data de 5 noiembrie 2021, declarat de recurentul - pârât Băsescu Traian”, potrivit sentinței definitive a Înaltei Curți de Casație și Justiție a României.



Traian Băsescu nu a comentat decizia ÎCCJ, însă la scurt timp a anunțat că se va adresa Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO).



„Am luat nota de decizia ICCJ pe care nu o voi comenta public, așa cum am procedat de-a lungul întregului proces. Voi face demersurile legale la CEDO”, a scris Traian Băsescu pe pagina sa de Facebook.