Președintele SUA spune că e de acord cu excluderea Rusiei din G20, dar că depinde de restul grupului

Președintele american Joe Biden a declarat că el crede că Rusia ar trebui exclusă din grupul G20 al celor mai mari economii din lume și că subiectul a fost abordat în timpul întâlnirilor sale de joi cu liderii aliați la Bruxelles.



„Răspunsul meu este da, depinde de G20”, a spus Biden, când a fost întrebat dacă Rusia ar trebui să fie exclusă din grup.



Biden a mai spus că dacă țări precum Indonezia și alții nu sunt de acord cu înlăturarea Rusiei, atunci, din această perspectivă, Ucrainei ar trebui să i se permită să participe la întâlniri.



Pe de altă parte, președintele rus Vladimir Putin intenționează să participe la summitul care va avea loc în Indonezia, în acest an.



Mai mult, Polonia a sugerat marți că ar putea lua locul Rusiei în grupul economiilor dezvoltate, propunere care a primit un „răspuns pozitiv” din partea SUA.



G20 este grupul celor mai dezvoltate economii ale lumii și are ca scop coordonarea acțiunilor în chestiuni care afectează economia globală, inclusiv schimbări climatice și dezvoltare.



O astfel de mișcare s-ar adăuga sancțiunilor deja impuse Rusiei. Dar, pe de altă parte, se va lovi probabil de veto-ul unor membri importanți ai grupului - China, India, Arabia Saudită, potrivit analizelor.



China s-a declarat împotriva excluderii Rusiei. „Rusia este un stat membru important al G20, niciun membru nu are dreptul să excludă un alt stat", a precizat purtătorul de cuvânt al diplomaţiei chineze, Wang Wenbin.



Drept urmare, unii analiști anticipează că țările G7 vor boicota întrunirile G20 din acest an - lucru asupra căruia Indonezia, care actualmente deține președinția G20, ar fi fost avertizată.