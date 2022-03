Ce spun astrele azi, 25 martie

Berbec

Deciziile luate astazi pot avea un impact frumos, pe termen lung, asupra credibilitatii si ascensiunii tale. S-ar putea sa nu aiba loc evenimente vizibile, concrete, dar sa simti ca esti pe val si ca cineva, din umbra, te recomanda unui sef sau unei persoane cu autoritate. Este un moment favorabil, al carui succes depinde de capacitatea ta de a fi tenace si rabdator.



Taur

Chiar daca te afli intr-o perioada obositoare, in care nu prea reusesti sa te bucuri de realizarile tale, ziua de astazi promite sa fie ceva mai destinsa. Luna in Capricorn formeaza aspecte frumoase cu planetele din zona prietenilor, semn ca de aici vin raspunsurile, informatiile, sprijinul de care ai nevoie. Niste sfaturi intelepte din partea unui prieten iti pot fi de un real folos si te pot ajuta sa vezi viitorul cu mai multa seninatate.



Gemeni

Astazi ai toate sansele sa primesti sprijinul mult sperat, indiferent ca este vorba despre bani sau altceva. Gasesti intelegere la un sef sau o persoana cu autoritate, esti convingator, reusesti sa prezinti foarte elocvent o idee de proiect. Este o zi care trebuie utilizata pentru obtinerea oricarui tip de beneficii urmarite. Pe de alta parte, in anturajul apropiat pot exista niste frictiuni si nemultumiri, insa este vorba despre o situatie care se repeta, in sensul ca a mai existat si in trecut. Acum ai sansa sa repari ceva ce nu functioneaza in relatiile tale, insa fara a fi lipsit de delicatete.



Rac

Zona parteneriatelor si a strainatatii sunt foarte frumos aspectate astazi, semn ca poti lua cu usurinta decizii foarte bune in acest sens. Exista o comunicare fluenta intre tine si partenerii tai, afli vesti sau ponturi valoroase, iar daca ti-ai propus sa obtii un act sau o aprobare, acum e momentul oportun pentru a face astfel de demersuri. Recomandarea Astrocafe este sa profiti de sanse, chiar daca te temi de nou si necunoscut.



Leu

Cu o Luna in Capricorn atat de harnica si disciplinata, probabil ca astazi te achiti foarte bine de sarcinile profesionale, ba chiar inventezi noi metode de lucru si noi culoare de actiune, astfel incat sa-ti imbuntatesti rezultatele. In acest context, beneficiezi si de sanse de castig si nu e vorba despre bani pe care-i muncesti din greu, ci despre tot felul de avantaje din partea celor din jur.



Fecioara

Luna activeaza zona iubirii si creativitatii, a pasiunii si expresiei de sine. Este o zi minunata pentru conturarea unui proiect, dar si pentru a gasi oamenii de care ai nevoie pentru a-l pune in aplicare. Unii nativi, din dorinta de siguranta, control si stabilitate, vor dori sa faca niste alegeri ferme, pe termen lung, in ce priveste o relatie de iubire. In privinta zonei financiare, inca exista blocaje, insa acestea pot fi depasite numai cu ajutor providential, care poate veni doar daca permiti.



Balanta

In continuare, simti nevoia sa te refaci, sa petreci cat mai mult timp in tihna, departe de zgomotul si agitatia lumii. Este o zi numai buna de stat cu familia, de rezolvat o serie de probleme ce tin de camin si locuinta, sau de facut planuri si calcule. De asemenea, este un moment excelent pentru ingrijire personala si descoperirea unor remedii pentru o diferite afectiuni. Tensiunile din relatiile parteneriale sau din relatia conjugala se pot acutiza, asa ca e nevoie de diplomatie.



Scorpion

Atmosfera din mediul profesional a fost tot mai apasatoare si tensionata in ultima vreme. Unele tensiuni au depasit deja pragul de suportabilitate, insa vestea buna este ca starea aceasta te va determina sa faci schimbarile necesare si sa iei masurile de rigoare, pentru a schimba ceva acolo. De fapt, Universul incearca sa-ti transmita mesajul ca e timpul sa schimbi ceva. Si nu e vorba despre o schimbare nesemnificativa, ci de una majora, care tine de drum profesional si directie in viata.



Sagetator

Desi in continuare se simte prezenta unui blocaj in zona financiara, ziua aceasta este totusi favorabila demersurilor care tin de reorganizarea bugetului, de regandirea unor investitii. Poti obtine si sprijinul familiei, in cazul in care ai nevoie pentru achizitionarea unui bun pentru casa. Incepe o perioada efervescenta, in ce priveste evolutia personala, cresterea spirituala, calatoriile si relatiile cu persoane din strainatate, contractele si demersurile juridice.



Capricorn

S-ar putea sa fii din ce in ce mai hotarat sa mai reduci activitatea profesionala si sa acorzi o atentie mai mare planului personal, vietii de familie, parintilor, caminului. Este o perioada in care constientizezi ca ai cam abandonat nevoile celor dragi, in avantajul ascensiunii profesionale. Tocmai de aceea, acum e momentul sa gasesti solutii pentru a echilibra aceste doua domenii. Pe de alta parte, e bine sa acorzi atentie mai mare si relatiilor, precum si informatiilor care vin spre tine. Pentru ca in felul acesta, se nasc foarte multe idei stralucite.



Varsator

Este posibil sa te afli intr-o perioada de bilant, in ce priveste unele relatii din viata ta. Iti doresti sa faci putina ordine, sa mai reduci anturajul, sa fii mai ferm, si poate chiar sa-ti permiti, mai mult si mai des, sa fii tu insuti. Pe de alta parte, ziua de astazi te invita la meditatie, introspectie si autoanaliza. Asa ca, n-ar fi rau sa-ti dedici mai mult timp pentru tine si sufletul tau. Nu vei regreta deloc, pentru ca idei senzationale iti pot veni pe acest fond de liniste.



Pesti

O zi frumoasa, mai ales sub aspectul relatiilor sociale si de prietenie. Astazi nu e vreme de stat acasa sau de refuzat invitatiile prietenilor. Cu cat esti inconjurat de mai multi oameni, cu atat ai mai mari sanse sa fii inspirat de cineva, sa-ti gasesti aliati pentru diverse proiecte, sa iti reformulezi unele aspiratii. In plus, in prima parte a zilei, poti intalni o persoana cu ror cheie in destinul tau, pe viitor. Toate acestea pot da o directie noua vietii tale, asa ca fii receptiv, deschis, permisiv.