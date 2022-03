Știţi cum se produce zahărul?



Zahărul nu este un produs alimentar, ci chimic în forma sa pură, adăugat la alimente pentru îmbunătățirea gustului. Această substanță poate fi obținută în moduri diferite: din petrol, gaze, lemn, etc. Dar cel mai rentabil mod de a obține zahărul este prelucrarea sfeclei de zahăr sau a unui tip special de trestie, care aşa şi se numeşte - trestia de zahăr.



Știţi cum se obţine zahărul în realitate?



Pentru a obține zahărul rafinat, alb și curat, este necesar ca acesta să fie trecut prin filtrul de oase de vacă (sau negru de oase; sau cărbune animaliere; sau spodium – trad.).



Pentru producerea zahărului rafinat sunt utilizate cărbunele din oase de vită!



Filtru din cărbune de oase de vită acționează ca un filtru grosier și este adesea folosit la prima etapă de purificare a zahărului. În plus, acest filtru poate elimina agenți de colorare, coloranţii cei mai frecvenţi utilizaţi sunt aminoacizi, acizi organici, fenoli (acid carbolic) și cenușă.



Singurul tip de oase folosite pentru filtru sunt cele de vită. Filtrele din cenuşa de oase de vită sunt cele mai eficiente și mai rentabile filtre de albire, prin urmare în industria producţiei zahărului din trestie aceste filtre sunt folosite mai des.



Companiile cheltuiesc rezervele sale de negru de oase destul de repede.



Zahărul nu furnizează energie pentru organism."Arderea" zahărului în organism este un proces foarte complex, în care în afară de zahăr și oxigen sunt implicate zeci de alte substanțe: vitamine, minerale, enzime, etc. (încă nu se poate spune definitiv că știința cunoaşte toate aceste substanțe ). Fără ele organismul nostru nu poate obține energie din zahar.



Când consumăm zahărul în formă pură, organismul nostru obţine substanţele lipsite din organele sale (dinți, oase, nervi, piele, ficat, etc.). Este clar că aceste organe simt lipsa substanțelor nutritive și după un timp oricare încep a da greş.



În producerea zahărului prin tehnici convenționale sunt folosite substanţele dezinfectante: formaldehidă, var clorat, otrăvuri amine (vazina, ambizol, precum și combinații de substanțe menționate mai sus), peroxid de hidrogen și altele.



"În tehnologia tradițională sucul este obținut prin aşteptare de o oră şi jumătate, iar pentru ca în acest timp să nu crească masa fungică, care apoi poate înfunda centrifugele, în sfecla tăiată în felii se adaugă formol."



Produsele din zaharoză în Rusia sunt colorate şi nu se păstrează fără conservanți. În Europa acest produs nu este considerat ca produs alimentar pentru că la fabricile de zahăr, în afară de crominanță (componenţa culorilor – trad.) sunt adăugate şi impurități, inclusiv formol. Prin urmare, avem disbacterioză și alte efecte negative. Dar un alt zahăr în Rusia nu este, de aceea faptul sus-menţionat se tăinuieşte. Spectrograful japonez arată în zahărul din Rusia resturi de formol.



În producția de zahăr sunt folosite și alte substanțe chimice: lapte de var, dioxid de sulf, etc. La o albire finală a zahărului (pentru a îndepărta impuritățile care îi oferă culoarea galbenă, gust și miros specific) este de asemenea aplicată chimia, de exemplu, rășini schimbătoare de ioni.