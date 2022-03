Un nou flash-mob, organizat de Partidul „ȘOR”: Vremuri bune pentru corupții de la guvernare

La un an de când PAS a preluat Președinția și jumătate de an de când a câștigat toată puterea în stat, se constată că sloganurile anticorupție ale partidului de guvernământ nu au fost nimic altceva decât praf în ochi. Lupta împotriva corupției a celor din PAS s-a rezumat doar la pornirea unor dosare politice, pentru a le unge ochii oamenilor, care au avut așteptări atât de mari de la Maia Sandu și susținătorii ei. Între timp, corporațiile și interpușii PAS, ajunși în funcții cheie, scurg bugetul de stat de bani și îi sărăcesc și mai mult pe oameni. Sunt mesajele lansate de către membrii și simpatizanții Partidului „ȘOR”, în cadrul unui nou flash-mob, care, de această dată, a avut loc la Guvern.



Protestatarii au dat mai multe exemple care demonstrează că schemele de corupție continuă să fie implementate cu succes de guvernarea PAS. Printre acestea se numără cea privind gestionarea crizei refugiaților din Ucraina. O altă schemă se referă la uzina metalurgică de la Rîbnița, care nu a primit avizul de mediu din partea Chișinăului și, deși, oficial, nu are voie să transporte fierul uzat peste Nistru, camioanele continuă să meargă fără nicio problemă.



„În campania electorală, ne-au promis vremuri bune, că vom trăi bine, într-un stat democratic, fără corupție, dar nu vedem decât o mimare a bunei guvernări. Ne-au promis că vor condamna orice acțiune de corupție, dar, până la urmă, cel condamnat rămâne a fi poporul Republicii Moldova: condamnați la sărăcie, la deznădejde. Sunt mai multe acte de corupție în care sunt implicați reprezentanții din conducerea țării. Uzina metalurgică din regiunea transnistreană activează în continuare, Poliția de Frontieră se face că nu observă contrabanda. Azi văzut în ce case trăiesc premierul Gavrilița, dominatorul Spînu, cu ce mașină de lux se plimbă fostul ministru al Justiției, deputatul PAS, Olesea Stamate? Aceste lucruri nu mai pot fi tolerate. Jos corupția! Demisia acestei guvernări incompetente!”, a menționat reprezentantul Partidului „ȘOR”, Cristian Botnarenco.



„De ce localitățile administrate de Partidul „ȘOR” se dezvoltă? Pentru că nu există corupție. PAS a spus mai mult decât oricine că va lupta împotriva corupției, că vor distruge toate schemele de corupție. Întrebarea este: Unde sunt banii? De ce bugetul țării noastre nu crește? Când premierul Natalia Gavrilița a fost întrebată pe ce se cheltuie un milion de dolari pe zi pentru refugiați, a refuzat să spună concret pe ce se duc banii. Asta e lupta lor cu corupția? Jos guvernarea!”, a scandat un alt reprezentant al formațiunii lui Ilan Șor, Anatolie Neamțev.



Totodată, un alt exponent al Partidului „ȘOR”, primarul municipiului Orhei, Pavel Verejanu, a declarat că schemele vechi de corupție înfloresc mai bine în vremurile bune promise de actuala guvernare.



„Părinții premierului Gavrilița au lucrat la stat. Ea spune că trăiește în casa părinților. În familia lor, toți au lucrat la stat. De unde au o casă de milioane? De unde vicepremierul Andrei Spînu, la vârsta lui, trăiește în lux? De unde deputații din PAS au bani pentru mașini scumpe? Alaiba a avut de câștigat de pe urma Loteriei Moldovei. Ministrul Mediului a acceptat, în schimbul banilor, arderea anvelopelor la uzina de ciment de la Rezina. Ni s-a promis că energia electrică nu se va scumpi. Centrala de la Cuciurgan a anunțat că nu va majora anul acesta prețul curentului. Până la urmă, din 1 aprilie, vom plăti mai scump pentru energia electrică. Ce putem vedea aici în afară de scheme de corupție și spălări de bani? Același lucru îl putem spune și despre carburanți. Sloganul Maiei Sandu despre corupție a rămas doar niște cuvinte”, a afirmat edilul Pavel Verejanu.



În context, președintele Partidului „ȘOR”, Ilan Șor, este de părere că lupta împotriva corupției a celor de la PAS este un mit, întreținută de mașinăria de propagandă afiliată Maiei Sandu.



„Crizele care au lovit Republica Moldova nu sunt doar rezultatul incompetenței unor funcționari sau demnitari de stat. În față este scoasă carnea de tun, oamenii docili și cam slăbuți, săracii, de minte. Ei ne negociază contractele la gaz în detrimentul oamenilor, din cauza lor cresc tarifele, se scumpește lumina și benzina. Iar cei din spatele lor adună banii cu lopata. Această guvernare coruptă trebuie să plece și ea va pleca. Mai devreme decât se așteaptă unii. Să știți că pentru toate relele pe care le-ați făcut și le faceți în continuare veți răspunde. Dur, așa cum prevede legea. Toți cei care au provocat aceste crize trebuie să înțeleagă că bătaia de joc de oameni va fi dur pedepsită. Nu e nimic mai grav decât să-i pui pe oameni să plătească mai mult din buzunarul lor pentru incompetența guvernării!”, a conchis Ilan Șor.