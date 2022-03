Ce spun astrele azi, 22 martie

Berbec

Soarele abia ajuns in zodia ta poate aduce dorinta de schimbare, de nou inceput. Aceste zile dau tonul schimbarilor, asa ca fii atent la ce se intampla si, mai ales, la ce-ti spune intuitia. Daca ti se inchid niste usi in anumite domenii, lasa-le inchise. Nu e momentul sa fortezi lucrurile, ci e bine sa le accepti asa cum sunt. Pana si blocajele iti folosesc, fiind niste semne ca e timpul sa inchei niste capitole si sa deschizi altele.



Taur

Pentru tine, se creeaza contextul unor transformari la nivel de constiinta, credinta, apropiere de fiinta divina. Este momentul sa incepi niste demersuri de vindecare a relatiilor, trecutului, atasamentelor. Luna in Scorpion te ajuta sa te faci inteles si gasesti oamenii potriviti pentru a te sprijini. Asta inseamna ca e nevoie sa fii deschis, receptiv, atent la semnalele pe care le primesti de la cei din jur.



Gemeni

Noi inceputuri se ivesc, in ce priveste viata sociala, aspiratiile, relatiile cu prietenii. Cu alte cuvinte, aceste segmente de viata au nevoie de un suflu nou, de un proces de revitalizare. Ai ocazia sa constientizezi ce vrei sa faci cu viitorul tau, care sunt relatiile care te reprezinta, la cine e momentul sa renunti, care sunt proiectele in care merita sa te implici.



Rac

Zona carierei si puterii, statutului profesional si imaginii sociale primeste influente din ce in ce mai puternice. Practic, aceasta saptamana este foarte importanta in ce priveste inceputul unei schimbari de directie inevitabile. Asadar, fii atent la semne si, mai ales, fii atent la usile care se inchid. Pentru ca, daca unele se inchid, e clar ca altele se deschid. Asadar, uita-te dupa acestea din urma.



Leu

Modul in care vezi viitorul, convingerile, credintele, filozofia de viata, incep sa sufere schimbari radicale. Este momentul sa lasi in urma principiile invechite, sa te detasezi de tot ce nu te mai reprezinta, sa recunosti oportunitatile de schimbare a directiei. Probabil unele colaborari se vor rupe, vei renunta la unele contracte si vei imbratisa alte mijloace de evolutie, inedite. Astazi, Luna in Scorpion te ajuta sa identifici nevoile sufletului tau.



Fecioara

Noul an astrologic abia inceput anunta schimbari spectaculoase in ce priveste situatia financiara si nu numai. Este momentul renuntarii la unele surse de castig in favoarea altora, a constientizarii blocajelor, transformarii interioare profunde. E momentul sa renunti la resurse materiale vechi si sa descoperi in jurul tau unele noi, pe care nu le-ai vazut pana acum. Pe de alta parte, unor nativi le poate creste interesul pentru studii ezoterice, cercetari metafizice, spirituale.



Balanta

S-a deschis sezonul schimbarilor in ce priveste imaginea sociala, relatiile, parteneriatele si colaborarile. Esti invitat sa fii autentic si sa triezi relatiile cu sange rece, sa incepi sa te manifesti exact asa cum simti, cu orice risc, sa renunti la toate relatiile care te constrang si sa incepi altele noi, sa faci alegeri in functie de ceea ce simti si nu in functie de ce asteapta altii de la tine.



Scorpion

Luna plasata in zodia ta iti stimuleaza creativitatea, imaginatia, intuitia. Traiesti totul cu intensitate maxima, ai parte de experiente frumoase in ce priveste o relatie sentimentala sau derularea unui proiect creativ, ai idei ingenioase carora ar fi bine sa le dai curs. De asemenea, aspectele din zona muncii, determinate de Soarele din Berbec, anunta inceputuri si decizii in ce priveste activitatea profesionala.



Sagetator

Ziua de astazi iti poate aduce revelatii, intuitii, premonitii. Luna in Scorpion te invita la introspectie, retragere in sine, meditatie si rugaciune. Manifestarea neconditionata a generozitatii si iubirii, iertarea, acceptarea a tot ce este pot face minuni. Pe de alta parte, sunt posibile schimbari neasteptate legate de munca si sanatate. Ai grija de tine si fii atent la tot ceea ce se intampla in jur.



Capricorn

Astazi ai ocazia sa traiesti clipe minunate alaturi de prieteni dragi, sa constientizezi ca nu esti singur niciodata si ca ai langa tine oameni pe care te poti baza oricand. Pe de alta parte, exista un teren exploziv in zona finantelor si a iubirii/creativitatii. Atentie la deciziile pripite din acest punct de vedere, dar si la eventuale conflicte care pot produce pierderi inclusiv financiare.



Varsator

Luna in Scorpion, in zona carierei si imaginii, creeaza un context favorabil afirmarii si succesului. Este o zi favorabila exprimarii ideilor, manifestarii autoritatii si asumarii de noi responsabilitati. In acelasi timp, astazi, aspectul tensionat intre Marte si Uranus, pe semnele Varsator- Taur, poate crea contextul unor conflicte familiale sau a unor situatii care cer decizii radicale, urgente.



Pesti

Luna in Scorpion iti stimuleaza intuitia, iti poate aduce vise profetice si tot felul de mesaje subtile. Prin urmare, e posibil ca unele convingeri, mai ales in ce priveste viitorul tau, sa fie schimbate. De asemenea, avand in vedere ca Soarele iti lumineaza zona banilor, in aceste zile, e bine sa fii atent la evenimentele care au loc si sa iei in calcul noi posibilitati de valorificare a calitatilor proprii.