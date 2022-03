Mircea Geoană: Republica Moldova nu este o ţintă militară pentru Rusia

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană a declarat că nu există deocamdată indicii că Republica Moldova ar fi o ţintă militară pentru Rusia. Conducerea Republicii Moldova are nevoie de sprijinul nostru: se află sub presiune din cauza crizei refugiaţilor şi a preţurilor mari la energie.



„Republica Moldova nu este o ţintă militară pentru Rusia, nu avem indicii. Ne uităm la ce se întâmplă în Transnistria dar astăzi nu avem indicii. Asta nu înseamnă că nu se află sub o presiune uriaşă: refugiaţi, preţuri mari la energie, intoxicări şi manipulări”, a explicat secretarul general adjunct al NATO la canalul Digi24.



Războiul din Ucraina este un eşec al Rusiei, spune Mircea Geoană. „Putin a făcut o greşeală de calcul strategic masivă, dar pe fond el a reuşit să facă ceva pe care nimeni nu ar fi anticipat: să forjeze o adevărată conştiinţă naţională în Ucraina. La fel pentru Georgia, uitaţi-vă şi la Republica Moldova. Conducerea Republicii Moldova are nevoie de sprijinul nostru, pentru că aceste ţări, ţări neutre, care au vrut să găsească un echilibru, dar astăzi, efectul acestei acţiuni a preşedintelui Putin a făcut să fie contrar, toate ţările vor fugi şi mai tare către Occident”, a mai spus oficialul.



„Acest conflict va mai continua cel puţin câteva săptămâni. Nu vedem semne din partea Federaţiei Ruse de încetinire. Acum sunt încetiniţi de probleme de moral şi de logistică, dar vedem în continuare cum vin întăriri din Abhazia, Osetia, din Orientul Îndepărtat, folosesc arme hipersonice, arme termobarice, arme cu fragmentare care sunt interzise”, adăugat secretarul general adjunct al NATO.