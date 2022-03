Cercetătorii vor să descopere viața extraterestră „așa cum nu o cunoaștem”

O echipă de cercetători finanțată de NASA dezvoltă instrumente pentru a prezice caracteristicile vieții așa cum nu o cunoaștem. Într-un nou studiu, echipa identifică modele universale în chimia vieții, care nu par să depindă de molecule specifice.



„Dorim să avem noi instrumente pentru a identifica și chiar prezice caracteristicile vieții așa cum nu le cunoaștem”, spune Sara Imari Walker de la Universitatea din Arizona, co-autor al lucrării.



„Pentru a face acest lucru, ne propunem să identificăm legile universale care ar trebui să se aplice oricărui sistem biochimic. Acest lucru include dezvoltarea unei teorii cantitative pentru originile vieții și utilizarea teoriei și a statisticii pentru a ne ghida în căutarea vieții pe alte planete.”



Pe Pământ, viața apare din interacțiunea a sute de compuși și reacții chimice. Unii dintre acești compuși și reacții se regăsesc în mod universal în toate organismele de pe Terra.



„Vrem să prezicem caracteristicile vieții așa cum nu le cunoaștem”



Utilizând baza de date a genomilor și microbilor, echipa a investigat enzimele – motoarele funcționale ale biochimiei – care se găsesc în bacterii și eucariote, pentru a dezvălui un nou tip de universalitate biochimică, raportează SciTechDaily.



Enzimele pot fi clasificate în clase funcționale largi – grupuri desemnate în funcție de ceea ce fac, de la utilizarea moleculelor de apă pentru a rupe legăturile chimice, la rearanjarea structurilor moleculare și până la îmbinarea moleculelor mari.



Echipa a comparat modul în care abundența enzimelor din fiecare dintre aceste categorii s-a modificat în raport cu abundența generală a enzimelor dintr-un organism.



Ei au descoperit diverse legi de scalare, relații aproape algoritmice, între numărul de enzime din diferite clase și dimensiunea genomului unui organism. De asemenea, au descoperit că aceste legi nu depind de enzimele particulare din clasele respective.



În căutarea legilor universale



„Am descoperit că se obțin aceste relații de scalare fără a fi nevoie să se conserve apartenența exactă”, spune Chris Kempes, co-autor al studiului, publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences.



Pe Pământ, organismele folosesc ADN-ul și, prin intermediul ARN-ului, creează proteine. Dar macromoleculele de ADN, ARN și proteine ne vor ajuta să identificăm viața din întregul univers, să înțelegem originile vieții pe Pământ sau să dezvoltăm biologia sintetică?



„Ca echipă, credem că acest lucru este puțin probabil”, spune Kempes. Cu toate acestea, funcțiile pe care le îndeplinesc aceste macromolecule și relațiile observate în viața organică de pe Pământ ar putea ajuta.



„Chiar dacă viața din altă parte a folosit molecule cu adevărat diferite, acest tip de categorii funcționale și legi de scalare ar putea fi conservate în întregul univers”, spune Kempes.