Oamenii de știință au aflat cum arăta cea mai veche pădure de pe Pămînt

Principala caracteristică a pădurii, au aflat cercetatorii, au fost copacii vechi din specia Eospermatopteris și Archaeopteris, care creșteau chiar și într-un mediu uscat.



Sub drumul din apropierea orașului mic Cairo, în nordul statului New York, oamenii de știință au descoperit fosilele unei păduri mari și vechi – un sistem de rădăcini, în care cu 385 de milioane de ani în urmă au crescut cel puțin trei cei mai vechi copaci din lume.



Unii dintre acești copaci primitivi (cunoscut sub numele de Cladoxylopsids) semăna cu tulpinile de țelină care se înălțau spre cer pînă la o înălțime de 10 m. Alții (de genul Archaeopteris) semănau cu pinii, dar cu frunze păroase ca la ferigă. Alte plante uitate de mult (din genul Eospermatopteris) semănau cu palmierii cu un bulb în loc de rădăcină și ramuri de ferigă.