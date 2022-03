Ce spun astrele azi, 20 martie

Berbec

Astazi veti fi mult mai comunicativi ca de obicei, ceea ce se potriveste perfect cu profilul zilei, dominata de intalniri cu persoane pe care nu le-ati cunoscut anterior, avand astfel posibilitatea de a va largi cercul relatiilor sociale si profesionale. Realtiile familiale pot fi oarecum volatile, pericolul fiind ceva mai crecut in a doua parte a zilei. De aceea este important sa manevrati cu grija lucrurile in privinta chestiunilor domestice. Nu incercati sa negati evidentele, in plan sentimental; va va fi de mare ajutor sa stiti exact cum stau lucrurile in realitate. Contextul astral va ajuta sa vedeti mai bine unele aspecte pe care relatia voastra de cuplu le prezinta, insa veti avea probleme in a va exprima liber, asa cum va doriti. Totul pana in momentul in care va veti da seama ca este necasr sa vorbiti clar si concis.



Taur

Se pare ca lucurile sunt predispuse a lua o turnura nu tocmai placuta in aceasta zi; incurcaturile ar putea sa apara atunci cand va asteptati mai putin. De asemenea, este foarte posibil sa apara o serie de conflicte domestice, pe care, daca nu veti sti sa le transati cu diplomatie, s-ar putea sa le scapati de sub control. Evitati, cu orice pret, sa va pierdeti controlul si sa va contraziceti cu partenerul in fata copiiilor, nu-i stresati si pe acestia. La serviciu, nu va manifestati prea autoritar fata de subordonati, mai ales daca acestia isi fac trebuirile care le sunt atribuite. S-ar putea sa starniti adversitati care sa erodeze o colaborare eficienta cu echipa in perioada urmatoare.



Gemeni

Nu trebuie sa tratati la “diverse” chestiunile legate de familie si situatia domestica; sunt lucruri prea importante ca sa le lasati la voia intamplarii. Unele dintre ele s-ar putea intoarce urat impotriva voastra. Indiferent cat sunteti de ocupati, va trebui sa va aplecati si asupra acestor probleme. Aveti grija la managementul finantelor, mai ales al cheltuielilor. Uneori aveti tendinta sa uitati de prudenta si sa va depasiti limitele admise de buget; incercati sa va limitati doar la achizitiile care sunt neaparat necesare, eliminand din cos produsele optionale sau cele pe care "ar fi bine sa le aveti", dar nu va trebuie neaparat.



Rac

Comunicati cat puteti de bine ceea ce aveti de gand sa faceti, discutati cu partenerii, de lucru sau de business, astfel incat sa va faceti foarte bine intelesi si sa nu existe dubii in privinta a ceea ce doriti. Din pacate, contextul astral este destul de ambiguu, fapta care poate chiar impiedica o comunicare eficienta; nu este bine sa lasati loc de interpretari, ci ar fi de dorit sa clarificati toate aspectele mai putin limpezi. Si cum sunteti firi inventive si active, cu siguranta veti gasi solutii potrivite pentru a iesi din impas. Incercati sa aveti mai mare incredere in voi insiva, astfel incat sa puteti razbi prin forte proprii; satisfactia va fi mult mai mare.



Leu

Nu este nevoie sa va aventurati in cine stie de evenimente, doar ca sa-i impresionati pe cei din jur; in primul rand trebuie sa fiti voi insiva multumiti, parerea celorlalti este secundara. Puneti-va minea la contributie si implicati-va in acele situatii din care sa puteti trage foloase maxime.Concentrati-va energiile in mod rational, pentru a obtine lucruri pozitive. Contextul astrologic va ofera un plus de inspiratie, cu ajutorul caruia veti putea gasi solutii inovatoare, interesante, prin care va veti putea remarca; daca va doriti un pas inainte in cariera, acum este momentul sa va promovati asa cum trebuie. Nimeni nu poate face acest lucru mai bine ca voi insiva.



Fecioara

Planurile pe care vi le faceti trebuie sa fie realiste si sa contina cheltuieli de resurse cat mai concrete si corecte. Altfel, pe parcursul actiunii, va puteti trezi ca resursele se epuizeaza si ca nu aveti mari sanse de a va atinge scopurile. Si-atunci veti ramane cu paguba! Faceti calcule corecte dinainte, pentru a putea evita situatii jenante! Este posibil ca unul dintre prietenii apropiati sa se confrunte cu o problema delicata si sa va solicite sprijin urgent pentru rezolvarea problemei; implicati-va activ si acordati suportul de care este nevoie, chiar daca planurile voastre sunt altele. Nu veti sti cand veti avea si voi, la randul vostru, nevoie de cineva care sa va fie aproape in momente dificile.



Balanta

Este o zi favorabila din punct de vedere financiar, in sensul ca exista mari sanse de a primi un bonus sau o alta suma de bani la care nu v-ati fi asteptat pana la momentul respectiv; va plac enrom surprizele de acest gen. Vestea va va ridica moralul, dar va da ghes si tendintelor de a cheltui, ceea ce nu este un fapt tocmai favorabil; va trebui sa invatati sa mai si economisiti, pentru ca numai astfel veti avea realizari semnificative. Insa daca nu sunteti atenti, ati putea ramane fara mai multi bani decat suma castigata in plus. Pe plan personal, o intalnire surpiza poate sa va prinda cu garda jos, emotionandu-va foarte tare; sentimentele vor fi profunde si vor lasa o amprenta puternica asupra psihicului vostru, pentru mai mult timp.



Scorpion

Va fi o zi destul de periculoasa din punct de vedere financiar pentru voi, nativii acestei zodii. Trebuie sa aveti grija cum va folositi banii, precum si cui aveti de gand sa-i imprumutati. Va fi o zi cu multa presiune asupra voastra, asa ca va fi nevoie sa menajati fortele si sa va protejati echilibrul psihic cum veti putea mai bine. Cel mai periculos este va pierdeti cumpatul, in cine stie ce imprejurare, si sa faceti greseli pentru care va trebui sa platiti mai mult timp de-acum inainte; mai ales in familie, rabdarea este un lucru absolut necesar, ca si tactul si diplomatia. Pozitia planetelor va influenteaza sa fiti foarte constienti de cat de multa pasiune puteti sa aduceti in relatia voastra actuala; trebuie doar sa actionati in acest sens, mai cu seama daca pana acum ati ignorat si voi, si partenerul, aceasta parte atat de importanta a vietii voastre.



Sagetator

Ziua de astazi va trebui folosita, neaparat, pentru actiuni energice si achizitii de succes; nu trebuie sa pierdeti ocaziile care vi se prezinta. Contextul astral este favorabil acestor demersuri, asa ca nu aveti decat sa treceti la treaba. In aceeasi masura, este o zi potrivita pentru a pune la punct chestiuni domestice amanate de mai multa vreme si pe care de mult le doreati rezolvate; veti rezolva si o problema care va sacaia de mult timp si veti da satisfactie si partenerului, care dorea ca aceste lucruri sa fie rezolvate. Aveti grija, caci starea de sanate este destul de labila, pe fondul unor probleme mai vechi ce tind sa revina in actualitate; nu mai amanati prea mult un control medical, daca simtiti ca problemele respective tind sa se acutizeze.



Capricorn

Daca a nu va gandi la problemele pe care le aveti ar ajuta, atunci ar trebui sa faceti acest lucru. Din pacate, insa, lucrurile nu sunt atat de simple si, daca veti alege sa nu va implicati, este posibil sa aveti parte, mai tarziu, de consecinte destul de serioase. Ca urmare, luati-va inima-n dinti si treceti la actiune, pentru ca evenimentele sa se desfasoare cat mai aproape de ceea ce va doriti. Si familia va cere sa actionati, fara intarziere, in chestiuni care o privesc; chira daca aveti alte interese, eschivandu-va, nu veti face decat sa inrautatiti climatul familial, pe care cu greu veti reusi sa-l readuceti, ulterior, la normalitate.



Varsator

Daca scopurile care va conduc actiunile sunt decente, atunci victoria nu va va ocoli. Reusita va este garantata, mai ales daca implicarea voastra se va bucura de recunoasterea celor din jur, de implicarea celor din jur. Chiar daca sunteti firi sentimentale, asta nu inseamna ca adversarii vostri trebuie sa mizeze pe aceasta slabiciune pentru a-si atinge scopurile, nu trebuie sa lasati pe altii sa profite de voi; nu va lasati cuprinsi de disperare atunci cand lucrurile nu ies asa cum v-ati planificat, spre bucuria acestora. Actionati si aratati-le, elegant, ca lucrurile nu stau char asa cum au crezut ei, ca sunteti in stare sa faceti mult mai mult si mult mai bine!



Pesti

Niciodata nu este prea tarziu pentru a va desavarsi formarea profesionala, pentru a aprofunda cunostinte din domenii de interes, pentru a face pasi inainte si a invata cat mai multe despre domeniul vostru de interes. Astazi este o zi potrivita pentru a va angaja in demersuri indreptate in aceasta directie. De asemenea, astrele va indeamna sa va ascultati acea voce interioara care va spune ce este si ce nu este bine pentru voi si sa alegeti sa va satisfaceti, macar in parte, unele din dorintele ascunse pe care fiecare dintre noi le avem. Nu va simtiti vinovati sa va alocati si vou ainsiva timp si resurse; este absolut normal, mai ales daca municiti asiduu pentru ele.