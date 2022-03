Care este filmul cu cele mai mari șanse la Premiile Oscar de anul acesta

Cea de-a 94-a gală de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 27 martie la Dolby Theatre din Hollywood, scrie ziare.com.



Potrivit sursei citate,„The Power of the Dog”, un western cu accente sumbre și psihologice, difuzat de Netflix, are cele mai multe șanse la premiile Oscar din acest an, fiind nominalizat la 12 categorii, printre care și cea pentru cel mai bun film.



Lista nominalizărilor la cea de-a 94-a ediție a premiilor Oscar, trofee atribuite de Academia de film americană (Academy of Motion Picture Arts and Sciences - AMPAS):



- Cel mai bun film: „Belfast”, „CODA”, „Don't Look Up”, „Drive My Car”, „Dune”, „King Richard”, „Licorice Pizza”, „Nightmare Alley”, „The Power of the Dog”, „West Side Story”



- Cel mai bun regizor: Kenneth Branagh, „Belfast”; Ryusuke Hamaguchi, „Drive My Car”; Paul Thomas Anderson, „Licorice Pizza”; Jane Campion, „The Power of the Dog”; Steven Spielberg, „West Side Story”



- Cel mai bun actor în rol principal: Javier Bardem, „Being the Ricardos”; Benedict Cumberbatch, „The Power of the Dog”; Andrew Garfield, „Tick, Tick... Boom!”; Will Smith, „King Richard”; Denzel Washington, „The Tragedy of Macbeth”



- Cea mai bună actriță în rol principal: Jessica Chastain, „The Eyes of Tammy Faye”; Olivia Colman, „The Lost Daughter”; Penelope Cruz, „Parallel Mothers”; Nicole Kidman, „Being the Ricardos”; Kristen Stewart, „Spencer”