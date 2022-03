De săptămâna viitoare, vremea se încălzește treptat

De săptămâna viitoare, în Republica Moldova vremea se încălzește treptat, a declarat pentru IPN Ghennadii Roșca, șeful Direcției prognoze meteorologice din cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Valorile termice înregistrate în aceste zile sunt sub normă.



„Republica Moldova este amplasată pe un teritoriu influențat din mai multe direcții, de aceea se atestă atât vreme caldă, cât și vreme rece. În ultima perioadă s-a înregistrat mai mult vreme rece deoarece am fost sub influența unor mase de aer de origine polară, respectiv, temperaturile au fost mai scăzute decât în mod normal”, a explicat Ghennadii Roșca.



Odată cu trecerea masei de aer rece, temperaturile revin la normalitate și chiar se așteaptă o creștere de temperatură peste normă, sub influența maselor de aer de origine sudică.



În următoarele trei zile va mai fi vreme răcoroasă, ușor sub limita normală. De luni temperatura va crește la +6 grade ziua, continuând tendința de creștere pe parcursul săptămânii.



Noaptea, temperaturile se vor menține negative și următoarea săptămână, dar treptat, din data de 23-24 martie, acestea vor înregistra valori de 0 grade Celsius, cu tendință de creștere.