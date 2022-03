Ce spun astrele azi, 18 martie

Berbec

Dupa ce ziua de ieri a fost ancorata in munca si rutina, astazi iti doresti sa aduci ceva nou in viata ta. Vrei o schimbare atat in ceea ce priveste job-ul pe care il ai, cat si in domeniul spiritual al vietii tale. Nevoia de libertate este puternic resimtita. Ziua iti poate aduce o schimbare imediata si radicala, la locul de munca sau in plan spiritual.



Taur

Ai parte de o zi in care dorinta de auto-exprimare a ajuns la punctul sau maxim. Vrei independenta si libertate. In cazul in care lucrezi intr-un mediu inchis, care te limiteaza in a-ti exprima calitatile creatoare, poti resimti un impuls puternic de a pleca si cauta ceva nou, care sa rezoneze cu tine. In cazul in care ai copii, incearca sa fii mai atent cu ei, astazi. Dar nu posesiv.



Gemeni

Poti avea parte de un eveniment in cadrul familial, sau in viata personala. Un eveniment imediat si radical. Poate fi vorba de o schimbare de domiciliu sau de o schimbare a atmosferei familiale. Se face resimtita o dificultate in acordarea timpului in mod egal vietii personale si vietii profesionale.



Rac

Libertate maxima, asta iti doresti. Esti comunicativ si deschis. In cazul in care lucrezi in jurnalism, poti crea astazi un articol original, care va avea priza la publicul cititor. Daca vei fi nevoit sa-ti petreci timpul in trafic sau sa calatoresti, incearca sa fii atent la drum si sa fii cat mai precaut. De asemenea, poti avea parte de schimbari radicale in modul de a comunica sau de a percepe divinitatea.



Leu

Poti avea parte de schimbari bruste in plan emotional. Cel mai probabil, ele vor fi provocate de un eveniment care se va petrece astazi. Incearca sa fii mai precaut cu banii si sa-i tii departe de ochii unor persoane care i-ar putea sustrage de la tine. De asemenea, din cauza unei necesitati urgente, poti cheltui o suma substantiala de bani.



Fecioara

Astazi este o zi a schimbarilor radicale si imediate, in plan relational sau a propriei personalitati. Poti pune capat unei relatii sau poti incepe una, intr-un timp foarte scurt. Pe de alta parte, imaginea ta cere o reinnoire. Simti ca este cazul sa te reinventezi, doresti sa aduci ceva nou si sa te afisezi celorlalti in aceasta primavara, cu o noua imagine.



Balanta

In cazul in care sunt nemultumiri care vin din cauza unei neimpliniri profesionale, astazi este o zi buna pentru schimbari semnificative in aceasta privinta. Poti cauta sau chiar aplica pentru un nou job. Unul care sa te inspire mai mult decat cel prezent, care sa-ti placa si care sa fie in concordanta cu tine. Nu-ti fie teama sa experimentezi ceva nou.



Scorpion

Dupa ce ieri ti-ai dedicat timp substantial prietenilor, dupa ce ai vazut cine iti merita cu adevarat prietenia, sau cine este intr-adevar compatibil cu tine, astazi este timpul unei alegeri. Se pot rupe sau lega prietenii, mai rapid decat iti poti imagina. Pe de o parte poti pierde prieteni, dar pe de alta, poti castiga unii noi.



Sagetator

Este timpul sa pui piciorul in prag si sa-ti indrepti atentia asupra acelei cariere pe care ti-ai dorit-o toata viata, dar nu ai avut curajul sa o profesezi. Familia iti solicita si ea atentia, insa vrei sa ai parte de libertate si de mai putine responsabilitati in plan personal. Astazi poti avea parte de schimbari bruste, chiar radicale, in domeniul personal, familial sau emotional.



Capricorn

Pot avea loc schimbari neasteptate in plan fizic, vizat fiind anturajul, sau in plan intelectual, vizata fiind perceptia ta asupra divinitatii si a evolutiei spirituale. De asemenea, poti fi nevoit sa pleci intr-o calatorie neasteptata sau, in cazul in care te aflii la facultate, sa ai parte de un eveniment care sa puna in cumpana studiul tau.



Varsator

Astazi, poti avea parte de fluctuatii financiare. Poti castiga pe neasteptate o suma de bani, sau o poti pierde la fel de repede. Esti mai profund, tinzi sa observi mai mult oamenii din jur si sa le studiezi miscarile. Intuitia si inspiratia sunt la cote maxime, asa ca pune-ti ideile pe hartie si ai incredere in ce simti.



Pesti

Este o zi in care tinzi sa acorzi mai mult timp parteneriatelor. Fie ca este vorba de un parteneriat de afaceri sau de o relatie, astazi iti vei indrepta atentia mai mult asupra celuilalt si mai putin asupra ta. De asemenea, poti avea parte de schimbari neasteptate in plan relational sau de parteneriat.