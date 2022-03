Cum ne afectează singurătatea memoria și abilitățile de gândire?

Cercetătorii de la Universitatea din Barcelona au descoperit că unele persoane care se simt singure de-a lungul timpului pot avea o memorie în declin.



Noul studiul, care face parte din consorțiul Lifebrain, condus de Universitatea din Oslo, a investigat dacă singurătatea a fost asociată cu performanța memoriei și cu declinul memoriei în două grupuri de adulți în vârstă, din care făceau parte germani și suedezi, și un grup de adolescenți danezi.



Singurătatea este considerată un sentiment negativ asociat cu nemulțumirea față de cantitatea și calitatea conexiunilor sociale. Astfel, cineva poate fi înconjurat de oameni și totuși să se simtă singur. Singurătatea afectează sănătatea fizică și mentală și, de asemenea, crește riscul de declin cognitiv.



Aceasta a fost măsurată cu ajutorul unor itemi din chestionar, inclusiv dacă cineva se simte parte a unui grup sau dacă are persoane cu care poate vorbi. Ulterior, memoria episodică a fost măsurată cu ajutorul unor sarcini care aveau în centrul lor reamintirea unor cuvinte.



Singurătatea, legată de declinul memoriei la unele persoane



Astfel, cercetătorii au descoperit că sentimentul de singurătate a fost asociat cu declinul memoriei în rândul participanților suedezi, dar nu și al celor germani.



„Diferențele culturale în ceea ce privește modul în care oamenii percep și abordează izolarea socială ar putea explica parțial diferențele întâlnite”, spune autorul principal al studiului, Cristina Solé-Padullés, de la Universitatea din Barcelona.



Mai mult, asocierea dintre singurătate și declinul memoriei în rândul grupului suedez s-a pierdut odată ce unii participanți au fost excluși după ce au dezvoltat demență în timpul evaluărilor din cadrul studiului. Faptul că această asociere nu a mai fost semnificativă odată ce acești pacienți au fost excluși întărește asocierea dintre singurătate și declinul cognitiv, deja constatată în studii anterioare, conform EurekAlert.



Singurătatea nu are legătură cu structura creierului



Studii anterioare au subliniat că unele regiuni ale creierului legate de procesarea emoțională și empatie ar putea fi cheia neurobiologiei singurătății. Prin urmare, acest studiu a dorit, de asemenea, să exploreze dacă singurătatea ar putea fi legată de anumite structuri cerebrale.



Aceștia au cuplat datele RMN cu sentimentul de singurătate al participanților. Cu toate acestea, nu au fost găsite asocieri semnificative între singurătate și o regiune a creierului.



„Asociațiile dintre singurătate și declinul memoriei nu sunt consecvente între țări și vârste, în parte pentru că există diferențe culturale care fac ca unii oameni să fie mai toleranți față de izolarea socială. Singurătatea poate cauza declinul memoriei la unii adulți mai în vârstă, dar declinul memoriei poate provoca, de asemenea, creșterea sentimentului de singurătate”, concluzionează Solé-Padullés, autorul studiului publicat în Frontiers in Aging Neuroscience.